به گزارش خبرنگار میراث آریا، پوران غندالی مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس، گفت: در این نشست که در امروز دوشنبه ۴ آبان برگزار شد، فرمانده بسیج کارخانجات پردیس و رؤسای کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان پردیس به همراه کارشناسان مربوطه حضور داشتند و راهکارهای توسعه فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای خانگی را بررسی کردند.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس، در این نشست با تشریح ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان اضافه کرد: پردیس از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است که بخشی از آن در قالب کارگاه‌های انفرادی و گروهی و فعالیت هنرمندان دارای شناسنامه در منازل دنبال می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه و تقویت چرخه تولید تا فروش محصولات صنایع‌دستی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و مستمر در سطح شهرستان و فراهم‌کردن زمینه عرضه محصولات، از راهکارهای مؤثر برای حمایت از هنرمندان، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار است.

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی راهکارهای نیازسنجی آموزشی و شغلی متقاضیان، برنامه‌ریزی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال، امکان راه‌اندازی نمایشگاه دائمی مشاغل خانگی و محصولات کارآفرینان و همچنین معرفی آموزش‌دیدگان جویای کار به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداختند.

این نشست با هدف تقویت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توسعه مشاغل خانگی در مسیر تحقق اشتغال پایدار در شهرستان پردیس برگزار شد.

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