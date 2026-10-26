۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین با مسئولان خبرگزاری فارس/ تقویت تعاملات میراث فرهنگی با رسانه ها

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین با مسئولان خبرگزاری فارس/ تقویت تعاملات میراث فرهنگی با رسانه ها

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با حضور در خبرگزاری فارس استان قزوین، ضمن دیدار با مسئولان و خبرنگاران این رسانه، درباره ظرفیت‌های گردشگری استان، دستاوردهای ثبت جهانی الموت و راهکارهای تقویت جریان گردشگر ورودی به قزوین گفت‌وگو کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا در این نشست که روز یکشنبه 3 آبان 1405 صورت گرفت،  ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» و دستاوردهای این رویداد برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین درباره افزایش گردشگران ورودی به استان پس از ثبت جهانی الموت و ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای حفظ و تداوم این روند، مباحثی مطرح شد.

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین با مسئولان خبرگزاری فارس/ تقویت تعاملات میراث فرهنگی با رسانه ها

توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توجه به ظرفیت‌های بوم‌گردی و نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق اقتصاد محلی، معرفی جاذبه‌های‌کمترشناخته‌شده شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین برای جذب گردشگران بیشتر، از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

در ادامه، موضوع مرمت و احیای بناهای تاریخی، ضرورت صیانت از میراث ارزشمند استان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار بر اهمیت تعامل و همکاری رسانه‌ها با مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، انعکاس دستاوردها و تقویت جایگاه قزوین به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تأکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080400219
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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