به‌گزارش خبرنگار میراث آریا در این نشست که روز یکشنبه 3 آبان 1405 صورت گرفت، ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» و دستاوردهای این رویداد برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین درباره افزایش گردشگران ورودی به استان پس از ثبت جهانی الموت و ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای حفظ و تداوم این روند، مباحثی مطرح شد.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توجه به ظرفیت‌های بوم‌گردی و نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق اقتصاد محلی، معرفی جاذبه‌های‌کمترشناخته‌شده شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین برای جذب گردشگران بیشتر، از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

در ادامه، موضوع مرمت و احیای بناهای تاریخی، ضرورت صیانت از میراث ارزشمند استان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار بر اهمیت تعامل و همکاری رسانه‌ها با مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، انعکاس دستاوردها و تقویت جایگاه قزوین به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تأکید شد.

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