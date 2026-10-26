به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین یادبود زنده یاد استاد دکتر یوسف مجید زاده سوم آبان ماه ١٤٠٥ با حضور جمع کثیری از اهالی فرهنگ، در موزه ملی ایران برگزار شد.

در این مراسم دوستان، همکاران و شاگردان زنده یاد استاد یوسف مجید زاده از سجایای اخلاقی و ویژه‌گی‌های حرفه‌ای او سخن گفتند.

یوسف مجیدزاده که متولد سال ۱۳۱۵ در اسکو تبریز بود، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در فرانسه درگذشت. جایگاه علمی آن زنده‌یاد را باید در پیوند میان پژوهش میدانی، تحلیل داده‌های باستان‌شناختی و مشارکت در مباحث نظری و تطبیقی باستان‌شناسی پیش از تاریخ جست‌وجو کرد.

فعالیت‌های کاوشی او در محوطه‌هایی چون تپه قبرستان، دشت قزوین و حوزه فرهنگی هلیل‌رود، به‌ویژه کنارصندل، در گسترش شناخت ما از توالی‌های فرهنگی و ارتباطات بین‌منطقه‌ای جوامع باستانی ایران سهمی مهم داشت.

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