برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی در پایگاه میراث جهانی یزد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی با محوریت نگهداری، آسیب‌شناسی و مدیریت شرایط محیطی، به همت واحد موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی استان یزد در پایگاه میراث جهانی شهر یزد برگزار می‌شود.

این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه حفاظت از اسناد تاریخی، نسخ خطی، کتاب‌ها و دیگر آثار کاغذی موزه‌ای برگزار می‌شود و بر اهمیت شناخت عوامل آسیب‌رسان و مدیریت شرایط محیطی در صیانت از این آثار ارزشمند تأکید دارد.

در این کارگاه، طاهره شیشه‌بری، کارشناس مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، و الهه خاکباز الوندیان، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، به‌عنوان مدرسان حضور خواهند داشت.

آثار کاغذی تاریخی از جمله اسناد، نسخ خطی و کتاب‌های ارزشمند، به دلیل حساسیت در برابر عوامل محیطی و فرایندهای فرسایشی، به مراقبت‌های تخصصی و اصول علمی نگهداری نیاز دارند.

شناخت آسیب‌های احتمالی و آشنایی با شیوه‌های مدیریت شرایط محیطی، از اقدامات مؤثر در حفاظت پایدار از این آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

کارگاه آموزشی تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی، روز سه‌شنبه ۵ آبان، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در پایگاه میراث جهانی شهر یزد، واقع در خانه شکوهی، برگزار خواهد شد.

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