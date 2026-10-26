۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳

برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی در پایگاه میراث جهانی یزد

برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی در پایگاه میراث جهانی یزد

کارگاه آموزشی تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی با محوریت نگهداری، آسیب‌شناسی و مدیریت شرایط محیطی، به همت واحد موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی استان یزد در پایگاه میراث جهانی شهر یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی با محوریت نگهداری، آسیب‌شناسی و مدیریت شرایط محیطی، به همت واحد موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی استان یزد در پایگاه میراث جهانی شهر یزد برگزار می‌شود.

این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه حفاظت از اسناد تاریخی، نسخ خطی، کتاب‌ها و دیگر آثار کاغذی موزه‌ای برگزار می‌شود و بر اهمیت شناخت عوامل آسیب‌رسان و مدیریت شرایط محیطی در صیانت از این آثار ارزشمند تأکید دارد.

در این کارگاه، طاهره شیشه‌بری، کارشناس مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، و الهه خاکباز الوندیان، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، به‌عنوان مدرسان حضور خواهند داشت.

آثار کاغذی تاریخی از جمله اسناد، نسخ خطی و کتاب‌های ارزشمند، به دلیل حساسیت در برابر عوامل محیطی و فرایندهای فرسایشی، به مراقبت‌های تخصصی و اصول علمی نگهداری نیاز دارند.

شناخت آسیب‌های احتمالی و آشنایی با شیوه‌های مدیریت شرایط محیطی، از اقدامات مؤثر در حفاظت پایدار از این آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

کارگاه آموزشی تخصصی حفاظت از آثار کاغذی تاریخی، روز سه‌شنبه ۵ آبان، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در پایگاه میراث جهانی شهر یزد، واقع در خانه شکوهی، برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080400225
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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