۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴

آغاز عملیات مرمت ریشه‌های ۱۲ پل تاریخی روستای برکوئیه بافق

آغاز عملیات مرمت ریشه‌های ۱۲ پل تاریخی روستای برکوئیه بافق

دهیار روستای برکوئیه گفت: عملیات مرمت ریشه‌های ۱۲ پل تاریخی روستای برکوئیه در شهرستان بافق با هدف آماده‌سازی برای بازسازی فشارشکن‌ها و دیواره‌ها و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد سالاری از آغاز عملیات مرمت ریشه‌های ۱۲ پل تاریخی این روستا با هدف حفاظت از آثار ثبت ملی و فراهم‌سازی زمینه تعمیر و بازسازی فشارشکن‌ها و دیواره‌های پل‌ها خبر داد.

دهیار روستای برکوئیه با اشاره به هشدارهای مرتبط با پدیده ال‌نینو و احتمال وقوع بارندگی‌های قابل‌توجه، اظهار کرد: با توجه به ضرورت صیانت از آثار تاریخی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی، مرمت ریشه‌های پل‌های تاریخی روستای برکوئیه در دستور کار قرار گرفته است تا شرایط لازم برای استحکام‌بخشی و بازسازی بخش‌های آسیب‌پذیر این سازه‌ها فراهم شود.

سالاری افزود: این پل‌ها از آثار ثبت ملی کشور به شمار می‌روند و عملیات مرمت و ساماندهی آن‌ها با همکاری دهیاری روستای برکوئیه و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بافق در حال پیگیری است.

دهیار روستای برکوئیه درباره نحوه اجرای این طرح بیان کرد: تأمین مصالح موردنیاز با هماهنگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بافق انجام می‌شود، اجرای عملیات بر عهده دهیاری روستای برکوئیه است و بخشداری مرکزی بافق نیز بر روند اجرای پروژه نظارت دارد.

سالاری خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حفظ و صیانت از آثار تاریخی روستا، افزایش استحکام پل‌ها و کاهش خطر آسیب‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو انجام می‌شود و تلاش داریم با اجرای اقدامات پیشگیرانه، زمینه حفاظت بهتر از این آثار ارزشمند را فراهم کنیم.

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کد خبر 1405080400226
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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