به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد سالاری از آغاز عملیات مرمت ریشه‌های ۱۲ پل تاریخی این روستا با هدف حفاظت از آثار ثبت ملی و فراهم‌سازی زمینه تعمیر و بازسازی فشارشکن‌ها و دیواره‌های پل‌ها خبر داد.

دهیار روستای برکوئیه با اشاره به هشدارهای مرتبط با پدیده ال‌نینو و احتمال وقوع بارندگی‌های قابل‌توجه، اظهار کرد: با توجه به ضرورت صیانت از آثار تاریخی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی، مرمت ریشه‌های پل‌های تاریخی روستای برکوئیه در دستور کار قرار گرفته است تا شرایط لازم برای استحکام‌بخشی و بازسازی بخش‌های آسیب‌پذیر این سازه‌ها فراهم شود.

سالاری افزود: این پل‌ها از آثار ثبت ملی کشور به شمار می‌روند و عملیات مرمت و ساماندهی آن‌ها با همکاری دهیاری روستای برکوئیه و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بافق در حال پیگیری است.

دهیار روستای برکوئیه درباره نحوه اجرای این طرح بیان کرد: تأمین مصالح موردنیاز با هماهنگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بافق انجام می‌شود، اجرای عملیات بر عهده دهیاری روستای برکوئیه است و بخشداری مرکزی بافق نیز بر روند اجرای پروژه نظارت دارد.

سالاری خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حفظ و صیانت از آثار تاریخی روستا، افزایش استحکام پل‌ها و کاهش خطر آسیب‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو انجام می‌شود و تلاش داریم با اجرای اقدامات پیشگیرانه، زمینه حفاظت بهتر از این آثار ارزشمند را فراهم کنیم.

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