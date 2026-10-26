به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید رضا حسینی دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: با توجه به ثبت ملی گلیج بهشهر و ضرورت پاسداشت این هنر بومی، تفاهم‌نامه همکاری با اداره آموزش‌وپرورش شهرستان در ۱۵ بند منعقد شده است تا زمینه مشارکت هدفمند دانش‌آموزان در معرفی، حفظ و ترویج میراث‌فرهنگی منطقه فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهشهر افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرح «هر دانش‌آموز یک سفیر میراث» با هدف آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان علاقه‌مند و بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان اجرا می‌شود. همچنین برگزاری اردوهای هویت‌شناسی از مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی، باغ‌ها، موزه‌ها و جاذبه‌های طبیعی در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای صنایع‌دستی بومی بیان کرد: برگزاری سالانه جشنواره و نمایشگاه «گلیج، هنر ماندگار بهشهر»، ایجاد کارگاه‌های مهارتی صنایع‌دستی در هنرستان‌ها و آموزش هنرهای بومی از جمله گلیج، حصیربافی، خراطی، نمدمالی و سفال از محورهای این تفاهم‌نامه است که می‌تواند به انتقال دانش بومی و ایجاد مسیرهای کارآفرینی دانش‌آموزی کمک کند.

حسینی ادامه داد: راه‌اندازی مدارس دوستدار میراث فرهنگی، برگزاری مسابقات تولید محتوای دیجیتال با عنوان «شهر من بهشهر»، اجرای پویش «میراث در قاب خانواده» برای گردآوری عکس‌ها، اسناد، روایت‌ها و خاطرات تاریخی خانواده‌ها و آموزش مقدماتی راهنمایان و لیدرهای نوجوان گردشگری نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی دانش‌آموزی، برگزاری جشنواره «روایت بهشهر در عهد صفوی»، تدوین بسته‌های آموزشی میراث‌فرهنگی و گردشگری ویژه مدارس، اجرای طرح «هر مدرسه یک جاذبه را معرفی می‌کند» و برگزاری المپیاد یا جشنواره دانش‌آموزی در سه محور میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دیگر بندهای این همکاری مشترک به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهشهر افزود: تشکیل کانون‌های دانش‌آموزی گردشگری و میراث‌فرهنگی در مدارس و حضور نماینده‌ای از اداره آموزش‌وپرورش در دبیرخانه دائمی شهر گلیج بهشهر نیز در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

حسینی گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف از ظرفیت دانش‌آموزان، فرهنگیان، اولیا، هنرمندان، تشکل‌های مردمی، فرهیختگان، رسانه‌ها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف مشترک بهره خواهند گرفت تا زمینه مشارکت نسل نوجوان در صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری مسئولانه و معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

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