۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶

ترافیک در محورهای شمالی کشور روان است

ترافیک در محورهای شمالی کشور روان است

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام‌کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

به گزارش میراث آریا، بارش باران در برخی از محورهای استان‌های سمنان، گیلان، گلستان، پدیده مه گرفتگی و بارش باران در برخی از محورهای استان مازندران استان اردبیل گزارش شده است. 

در ضمن محورهای هراز فیروزکوه و چالوس دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و آزادراه قزوین - رشت فاقد مداخلات جوی است. 

محورهای مسدود

برپایه گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محورهای گیلانغرب- سومار واقع در استان کرمانشاه، محور شمشک- دیزین در استان البرز، محور شهداد- نهبندان در استان کرمان از کیلومتر ۴۳.۴۱ تا ۴۵.۴۱، محور گچسر- فشم در استان البرز و محور رامیان- تخت النگ- شاهرود در استان گلستان تا اطلاع ثانوی به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080400228
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha