ترافیک در محورهای شمالی کشور روان است

به گزارش میراث آریا، بارش باران در برخی از محورهای استان‌های سمنان، گیلان، گلستان، پدیده مه گرفتگی و بارش باران در برخی از محورهای استان مازندران استان اردبیل گزارش شده است.

در ضمن محورهای هراز فیروزکوه و چالوس دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و آزادراه قزوین - رشت فاقد مداخلات جوی است.

محورهای مسدود

برپایه گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محورهای گیلانغرب- سومار واقع در استان کرمانشاه، محور شمشک- دیزین در استان البرز، محور شهداد- نهبندان در استان کرمان از کیلومتر ۴۳.۴۱ تا ۴۵.۴۱، محور گچسر- فشم در استان البرز و محور رامیان- تخت النگ- شاهرود در استان گلستان تا اطلاع ثانوی به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

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