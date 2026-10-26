به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌الهی روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه در نشست با نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان اظهار کرد: در راستای توسعه هنرهای چوبی سنندج، مطالعات امکان‌سنجی توسعه این خوشه با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با بهره‌گیری از اطلاعات و ظرفیت‌های کارشناسی این مجموعه انجام می‌شود.

معاون صنایع‌دستی کردستان افزود: نتایج این مطالعات به تدوین نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت تولید، بهبود فرآیند تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش هنرهای چوبی سنندج، به‌ویژه در رشته‌های نازک‌کاری و خراطی، منجر می‌شود.

او با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه این حوزه عنوان کرد: انتظار می‌رود با دستیابی به نتایج مثبت در مرحله امکان‌سنجی، زمینه برای ورود به فاز اجرایی و فراهم شدن زمینه مناسب برای توسعه و رونق هنرهای چوبی فراهم شود.

فرج‌الهی یادآور شد: اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر مطالعات کارشناسی، ضمن بهبود شرایط فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان، به تقویت زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی در این حوزه کمک می‌کند و زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی و حرفه‌ای ذی‌نفعان و فعالان صنایع‌دستی استان کردستان را فراهم می‌آورد.

معاون صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط و پیگیری نتایج این مطالعات، گام‌های موثری برای توسعه هنرهای چوبی به ویژه در سنندج و حمایت از هنرمندان و صنعتگران این رشته برداشته شود.

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