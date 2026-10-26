به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حضور گسترده خودروی کمپر و کاروان‌های گردشگری در خراسان جنوبی، با عبور از مسیرهای گردشگری استان، ظرفیت‌های متنوع این منطقه را در حوزه گردشگری کویری، میراث تاریخی و فرهنگ بومی به نمایش گذاشت.

محمد عرب، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: حضور این کاروان‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی استان و ایجاد پیوند میان گردشگری، میراث فرهنگی و جوامع محلی فراهم کرده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: عبور گردشگران از مسیرهای مختلف استان، از جمله بیرجند، قاین، طبس، خوسف و بشرویه، زمینه آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و کویری خراسان جنوبی را فراهم کرد و بازتاب این رویداد در رسانه‌های ملی و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از جاذبه‌های استان کمک کند.

او معرفی ظرفیت‌های شاخص کشاورزی و طبیعی استان را از محورهای مهم این برنامه دانست و گفت: مزارع گسترده زرشک بی‌دانه و همچنین ظرفیت‌های منطقه بشرویه برای توسعه گردشگری کویری، از جمله فرصت‌هایی هستند که می‌توانند در معرفی خراسان جنوبی به گردشگران داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته باشند.

عرب با اشاره به برگزاری همایش ملی کویرنوردی ایران در منطقه بشرویه، بر ضرورت بهره‌گیری از رویدادهای گردشگری برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان تأکید کرد.

در حاشیه این رویداد، بیش از ۱۰ جشنواره فرهنگی و هنری نیز در شهرستان‌های مختلف برگزار شد. این برنامه‌ها با هدف معرفی آداب‌ورسوم، هنرهای بومی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه، زمینه تعامل مستقیم گردشگران با مردم محلی و آشنایی نزدیک‌تر آنان با سبک زندگی و فرهنگ جوامع میزبان را فراهم کرد.

برگزاری چنین رویدادهایی، علاوه بر ایجاد فرصت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، می‌تواند زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش تقاضا برای محصولات بومی، توسعه خدمات گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان مناطق میزبان را فراهم آورد.

خراسان جنوبی با برخورداری از پهنه‌های کویری، آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، محصولات شاخص کشاورزی و تنوع فرهنگی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری موضوعی، به‌ویژه گردشگری کویری و فرهنگی، دارد. استمرار برگزاری رویدادهای ملی و تقویت زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری می‌تواند در معرفی مؤثرتر این ظرفیت‌ها و افزایش سهم استان از بازار گردشگری کشور نقش‌آفرین باشد.

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