تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد رکنی امروز دوشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تور آشناسازی زعفران با محوریت آشنایی فعالان گردشگری و اصحاب رسانه با فرآیند برداشت، فرآوری و بسته‌بندی زعفران در تربت حیدریه برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه تربت حیدریه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید زعفران در کشور، افزود: برگزاری چنین تورهایی نه تنها به معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری کشاورزی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای رونق اقتصادی روستاها و تقویت برند زعفران این شهرستان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

رکنی تصریح کرد: گردشگران در قالب این تورها علاوه بر تماشای مراحل برداشت سنتی گل‌های زعفران در سپیده‌دم، از تنها پژوهشکده زعفران ایران، بزرگترین بازار گل کشور و کارگاه‌های فرآوری بازدید می‌کنند و با آداب و رسوم محلی کشاورزان آشنا می‌شوند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی گفت: توسعه گردشگری کشاورزی و رویدادهای مرتبط با زعفران از اولویت‌های این اداره کل است و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها، تربت حیدریه به مقصدی پایدار برای گردشگری کشاورزی در ایران تبدیل شود.

همچنین علی محمدی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: در این شرکت‌کنندگان در این تور ابتدا به مزارع زعفران جلگه رخ این شهرستان رفتند و با فرآیند برداشت گل آشنا شدند.



او افزود: در ادامه این تور آشناسازی، آسیاب تاریخی عباس آباد و اقامتگاه بوم‌گردی آریا خان در روستای قلعه نو مورد بازدید قرار گرفت. بازدید از تنها پژوهشکده زعفران ایران و مجموعه تاریخی قطب‌الدین حیدر بازدید کردند. همچنین رباط تاریخی طبسی، رباط تاریخی لاری و اب انبار چهارسوق که به مجموعه‌های گردشگری و پذیرایی تبدیل شده‌اند مورد بازدید قرار گرفتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: شرکت‌کنندگان در این تور گردشگری با حضور در بازار گل زعفران تربت حیدریه با فرآیندهای عرضه و فروش در این بازار آشنا شدند.

محمدی افزود: این بازار هر ساله در فصل برداشت گل زعفران به همت شهرداری تربت حیدریه تجهیز و راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. در این بازار کیوسک بانک برای پرداخت‌های مالی و پلیس برای تامین امنیت و ایجاد نظم و انضباط بازار مستقر شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه یادآور شد: از ابتدای فصل برداشت زعفران شش تور تخصصی گردشگری زعفران از شهرستان بازدید داشتند و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای فصل برداشت در آذرماه بیش از ۲۰ تور از مزارع شهرستان بازدید داشته باشند.

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