۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد

تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از برگزاری تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی و برندسازی «طلای سرخ» این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد رکنی امروز دوشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تور آشناسازی زعفران با محوریت آشنایی فعالان گردشگری و اصحاب رسانه با فرآیند برداشت، فرآوری و بسته‌بندی زعفران در تربت حیدریه برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه تربت حیدریه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید زعفران در کشور، افزود: برگزاری چنین تورهایی نه تنها به معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری کشاورزی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای رونق اقتصادی روستاها و تقویت برند زعفران این شهرستان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

رکنی تصریح کرد: گردشگران در قالب این تورها علاوه بر تماشای مراحل برداشت سنتی گل‌های زعفران در سپیده‌دم، از تنها پژوهشکده زعفران ایران، بزرگترین بازار گل کشور و کارگاه‌های فرآوری بازدید می‌کنند و با آداب و رسوم محلی کشاورزان آشنا می‌شوند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی گفت: توسعه گردشگری کشاورزی و رویدادهای مرتبط با زعفران از اولویت‌های این اداره کل است و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها، تربت حیدریه به مقصدی پایدار برای گردشگری کشاورزی در ایران تبدیل شود.

همچنین علی محمدی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: در این شرکت‌کنندگان در این تور ابتدا به مزارع زعفران جلگه رخ این شهرستان رفتند و با فرآیند برداشت گل آشنا شدند.

تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد


او افزود: در ادامه این تور آشناسازی، آسیاب تاریخی عباس آباد و اقامتگاه بوم‌گردی آریا خان در روستای قلعه نو مورد بازدید قرار گرفت. بازدید از تنها پژوهشکده زعفران ایران و مجموعه تاریخی قطب‌الدین حیدر بازدید کردند. همچنین رباط تاریخی طبسی، رباط تاریخی لاری و اب انبار چهارسوق که به مجموعه‌های گردشگری و پذیرایی تبدیل شده‌اند مورد بازدید قرار گرفتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: شرکت‌کنندگان در این تور گردشگری با حضور در بازار گل زعفران تربت حیدریه با فرآیندهای عرضه و فروش در این بازار آشنا شدند.

محمدی افزود: این بازار هر ساله در فصل برداشت گل زعفران به همت شهرداری تربت حیدریه تجهیز و راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. در این بازار کیوسک بانک برای پرداخت‌های مالی و پلیس برای تامین امنیت و ایجاد نظم و انضباط بازار مستقر شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه یادآور شد: از ابتدای فصل برداشت زعفران شش تور تخصصی گردشگری زعفران از شهرستان بازدید داشتند و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای فصل برداشت در آذرماه بیش از ۲۰ تور از مزارع شهرستان بازدید داشته باشند.

تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد

تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد

تور آشناسازی زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد

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کد خبر 1405080400233
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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