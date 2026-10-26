جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری در بوشهر برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: کمیته فنی راهنمایان گردشگری با شرکت پنج نفر در محل معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: این کمیته به منظور انجام مصاحبه برای متقاضیان کارت راهنمایان گردشگری برگزار شده و کمک می‌کند تا افرادی که در این مسیر فعال می‌شوند مورد ارزیابی علمی، بیان و محتوای موضوعی قرار بگیرند.

او در پایان یادآور شد: نقش مهم و تأثیرگذار راهنمایان گردشگری در رونق این صنعت بر کسی پوشیده نبوده و تلاش ما استفاده ضابطه‌مند از این ظرفیت و فعالیت در سراسر استان است.

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