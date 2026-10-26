۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری در بوشهر برگزار شد

جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری در بوشهر برگزار شد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر از برگزاری جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری در استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: کمیته فنی راهنمایان گردشگری با شرکت پنج نفر در محل معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: این کمیته به منظور انجام مصاحبه برای متقاضیان کارت راهنمایان گردشگری برگزار شده و کمک می‌کند تا افرادی که در این مسیر فعال می‌شوند مورد ارزیابی علمی، بیان و محتوای موضوعی قرار بگیرند.

او در پایان یادآور شد: نقش مهم و تأثیرگذار راهنمایان گردشگری در رونق این صنعت بر کسی پوشیده نبوده و تلاش ما استفاده ضابطه‌مند از این ظرفیت و فعالیت در سراسر استان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080400235
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha