به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فیلم کوتاه «قرمز کوچک، آبی بزرگ» با موضوع بحران‌های زیست‌محیطی دریا و تهدید حیات آبزیان در خلیج فارس و جزیره قشم، در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «مستر ورکـی» توانست نظر مخاطبان را جلب کند و جایزه هیئت داوران مردمی بهترین فیلم یک‌دقیقه‌ای این رویداد سینمایی را به دست آورد.

جشنواره بین‌المللی «مستر ورکـی» از رویدادهای تخصصی سینمای جهان در زمینه تولید و نمایش فیلم‌های یک‌دقیقه‌ای است که به همت مرکز فیلم مستقل «وورکی تیم» و با هدف پاسداشت میراث هنری اسلاوکو وورکاپیچ، هنرمند صربستانی-آمریکایی، برگزار می‌شود و میزبان آثاری از کشورهای مختلف جهان است.

فیلم «قرمز کوچک، آبی بزرگ» با تمرکز بر مخاطرات زیست‌محیطی دریا، اهمیت حفاظت از اکوسیستم دریایی خلیج فارس و حیات موجودات آبزی را به تصویر کشیده است؛ موضوعی که با حفاظت از میراث طبیعی و توسعه گردشگری پایدار در جزیره جهانی قشم نیز ارتباط دارد.

در پی کسب این موفقیت، صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم، با تبریک این دستاورد به اصغر بشارتی و سیدحامد نوبری، کارگردانان این اثر، اظهار کرد: کسب افتخار در رویدادهای بین‌المللی هنری، بیانگر استعداد، خلاقیت و توانمندی هنرمندان ایرانی و جایگاه قابل‌توجه سینمای ایران در عرصه جهانی است.

او افزود: موفقیت این فیلم نشان می‌دهد زبان هنر و سینما فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی می‌تواند پیام‌های انسانی و ارزشمند را به مخاطبان سراسر جهان منتقل کند.

سهرابی همچنین حمایت از تولیدات خلاقانه، شناسایی استعدادهای هنری و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر هنرمندان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را از رویکردهای مهم توسعه فرهنگی و هنری دانست و از تلاش و خلاقیت سازندگان این اثر قدردانی کرد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی عوامل فیلم، «قرمز کوچک، آبی بزرگ» تاکنون به‌عنوان اثر منتخب رسمی در بیش از ۳۲۰ جشنواره بین‌المللی پذیرفته شده و ۵۰ جایزه از جشنواره‌های مختلف سینمایی جهان دریافت کرده است.

از جمله افتخارات این اثر می‌توان به کسب جایزه بزرگ بخش فیلم‌های فوق‌کوتاه مسابقه بین‌المللی فیلم و عکس نیکون ژاپن در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، جایزه بزرگ سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم یک‌دقیقه‌ای کرواسی در سال ۲۰۲۵، جایزه بهترین فیلم بخش «Eco Roll» جشنواره بین‌المللی «Territory of Tomorrow» روسیه در سال ۲۰۲۳ و جایزه بهترین فیلم بخش محیط‌زیست جشنواره «Mangalia Youth Film Festival» رومانی در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد.

این فیلم همچنین در بیست‌وهشتمین جشنواره «Marano Ragazzi Spot Festival» ایتالیا در سال ۲۰۲۴، جایزه بهترین فیلم و جایزه ویژه هیئت داوران را کسب کرده است.

پخش فیلم کوتاه «قرمز کوچک، آبی بزرگ» بر عهده شرکت فیلم‌سازی اکسیر تصویر است.

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