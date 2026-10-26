به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل اسماعیلی امروز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به تکمیل نصب سامانه‌های خورشیدی در نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی هریس و بستان‌آباد بیان کرد: در نمایندگی شهرستان بستان‌آباد، سامانه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ کیلووات از نوع آنگرید و متصل به شبکه برق نصب شده است. در هریس نیز سامانه‌ای با همین ظرفیت و از نوع هیبریدی در ساختمان تازه‌احداث نمایندگی راه‌اندازی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با بهره‌برداری از این سامانه‌ها، برق مورد نیاز هر یک از دو نمایندگی از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین خواهد شد. اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های مرتبط با توسعه انرژی‌های پاک در ساختمان‌های اداری و کاهش وابستگی به برق شبکه دنبال شده است.



او با اشاره به الزامات قانونی تأمین بخشی از برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی از منابع تجدیدپذیر افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی انرژی، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف‌اند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف برق خود را به‌تدریج افزایش دهند. توسعه سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های اداری، یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این تکلیف است.



اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکید استاندار آذربایجان‌شرقی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف برق، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در نظر دارد استفاده از انرژی‌های پاک را در تأمین انرژی بناهای تاریخی، تأسیسات گردشگری و ساختمان‌های اداری گسترش دهد.

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