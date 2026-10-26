به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز چهار آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: پروژه احیای تزئینات سردر عالی‌قاپو در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با پیشرفت ۷۰ درصد ادامه دارد و در حال حاضر مقرنس‌های سردر در حال نصب است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه انتظار داریم این پروژه تا پایان آذرماه به اتمام برسد، افزود: احیای تزئینات و کاشی‌کاری سردر عالی قاپو یکی از پروژه‌هایی است که با اختصاص اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی به مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی اجرا می‌شود.

او تاکید کرد: علاوه براحیای تزئینات سردر، ساماندهی محوطه، تکمیل رواق‌های مجموعه، جداره‌سازی ابتدای گذر گازران و تملک ۷ مغازه در محدوده محوطه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از جمله اقداماتی است که در این مجموعه انجام یافته و برخی از آنها به پایان رسیده است.

جباری با اشاره به اینکه پروژه ایجاد مخزن جدید موزه باستان‌شناسی نیز از امروز آغاز می‌شود، ادامه داد: اجرای پروژه‌های مطالعاتی، افزایش دوربین‌های مدار بسته، نصب ژنراتور برق، اجرای تاسیسات و مرمت فضاهای داخلی مجموعه از دیگر اقدامات در مجموعه است که از محل این اعتبارات انجام می‌شود.

انتهای پیام/