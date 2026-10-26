تعامل برای حفاظت از تاریخ/ پایش ویژه در شهرستان طارم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان روز ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید و پایش میدانی از مناطق باستانی شهرستان طارم، بر اهمیت نقش یگان حفاظت در صیانت از دارایی‌های فرهنگی کشور تأکید و اظهار کرد: حفاظت از آثار باستانی، فراتر از یک وظیفه اداری، یک مسئولیت اجتماعی و ملی است. امنیت میراث فرهنگی تنها با نظارت مستمر، پایش‌های دوره‌ای و حضور فعال در محل سایت‌ها تأمین می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان زنجان افزود: ما در یگان حفاظت، همواره بر پیشگیری از هرگونه آسیب، تخریب یا تعرض به این آثار باستانی تمرکز داریم.

او با اشاره به ضرورت همکاری‌های چندجانبه افزود: همکاری و تعامل نزدیک میان یگان حفاظت و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ضامن صیانت از شکوه و اصالت تاریخ در استان زنجان است.

سرهنگ حبیبیان بیان کرد: ما با اعزام تیم‌های پایش به نقاط حساس و بررسی دقیق وضعیت شیب‌ها و پیرامون سایت‌های باستانی، تلاش می‌کنیم تا پیش از وقوع هرگونه حادثه‌ای، اقدامات حفاظتی لازم انجام شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات‌های پایش در شهرستان طارم، بخشی از برنامه‌های عملیاتی یگان برای پوشش حداکثری مناطق باستانی و تقویت امنیت گردشگری در سطح استان است.

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