۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷

آغاز بلیت‌فروشی نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان»

آغاز بلیت‌فروشی نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان»

بلیت‌فروشی نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» از ظهر امروز در سایت تیوال آغاز می‌شود.

به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» به نویسندگی و کارگردانی تینو صالحی و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی از ۱۳ آبان‌ماه هر شب ساعت ۱۹ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

رویا جاویدنیا، توماج دانش بهزادی، محمد معتضدی و تینو صالحی بازیگران اصلی این نمایش هستند.

همچنین بازیگرانی با سابقه حضور در آثار نمایشی و پرفورمنس همچون فرید صادق، سینا باران چشمه و رضا حمزه‌پور نیز در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: کاسپار، انسانی مرموز که از تمدن به دور بوده است، در سن ۱۸ سالگی در میدان یک شهر ظاهر می‌شود و ماجرای زندگی‌اش یک معمای تاریخی را شکل می‌دهد.

عوامل این نمایش عبارتند از:
آهنگساز و طراح صدا: محمدرضا چراغعلی، طراح مپینگ: علی تصدیقی، طراح لباس: هلیا شکری، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: پانیا تمری، دستیاران کارگردان: ساحل رمضانی، ایلیا درگاهی، دستیار لباس: پارسا اکبرپور، منشی صحنه: هدیه شمس، مدیر صحنه: علیرضا زمانی، ساخت دکور: حمید سلطانی، ساخت تیزر و فیلمبردار پشت صحنه: امیر علی ثروتی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

بلیت‌فروشی این اثر نمایشی از ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های این نمایش را از سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/sehdaghigheh تهیه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080400242
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha