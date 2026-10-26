به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» به نویسندگی و کارگردانی تینو صالحی و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی از ۱۳ آبان‌ماه هر شب ساعت ۱۹ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

رویا جاویدنیا، توماج دانش بهزادی، محمد معتضدی و تینو صالحی بازیگران اصلی این نمایش هستند.

همچنین بازیگرانی با سابقه حضور در آثار نمایشی و پرفورمنس همچون فرید صادق، سینا باران چشمه و رضا حمزه‌پور نیز در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: کاسپار، انسانی مرموز که از تمدن به دور بوده است، در سن ۱۸ سالگی در میدان یک شهر ظاهر می‌شود و ماجرای زندگی‌اش یک معمای تاریخی را شکل می‌دهد.

عوامل این نمایش عبارتند از:

آهنگساز و طراح صدا: محمدرضا چراغعلی، طراح مپینگ: علی تصدیقی، طراح لباس: هلیا شکری، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: پانیا تمری، دستیاران کارگردان: ساحل رمضانی، ایلیا درگاهی، دستیار لباس: پارسا اکبرپور، منشی صحنه: هدیه شمس، مدیر صحنه: علیرضا زمانی، ساخت دکور: حمید سلطانی، ساخت تیزر و فیلمبردار پشت صحنه: امیر علی ثروتی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

بلیت‌فروشی این اثر نمایشی از ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های این نمایش را از سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/sehdaghigheh تهیه کنند.

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