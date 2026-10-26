تهران میزبان نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم و صنایع وابسته هنرهای تجسمی

به گزارش میراث آریا، نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم و صنایع وابسته هنرهای تجسمی با عنوان «آرت پنکس ویژن»، با هدف معرفی برندهای معتبر، تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و فعالان صنعت لوازم و تجهیزات هنرهای تجسمی، زمینه‌ای برای توسعه تعاملات حرفه‌ای، معرفی ظرفیت‌های تولید داخلی و تقویت ارتباط میان هنر و اقتصاد فراهم می‌کند.

برگزاری این رویداد می‌تواند فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر جامعه هنری با محصولات، امکانات و توانمندی‌های تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان فراهم کند و در عین حال، زمینه تبادل تجربه، شناسایی نیازهای بازار و شکل‌گیری ارتباطات پایدار میان بخش‌های مختلف این حوزه را گسترش دهد.

از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای برگزاری این نمایشگاه، حضور برندهای شاخص و معتبر کشور، مشارکت مراکز علمی و هنری و دانشکده‌های هنر، توسعه برنامه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، دعوت از مسئولان و مدیران مرتبط و برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف بررسی ظرفیت‌ها، نیازها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت لوازم و تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هنرهای تجسمی است.

نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم و صنایع وابسته هنرهای تجسمی «آرت پنکس ویژن» از ۱۸ تا ۲۲ آبان‌ماه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری تهران، واقع در خیابان حجاب، میزبان علاقه‌مندان، هنرمندان، دانشجویان و فعالان این حوزه خواهد بود.

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