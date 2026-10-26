تورهای گردشگری در قاینات، از شکوه تاریخ تا سرخی زعفران و زرشک

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: هم‌زمان با فصل برداشت زرشک، قاین میزبان دو گروه گردشگری مجزا از شهرهای تهران و کرمانشاه بود که گروه نخست ۱۵ نفر و گروه دوم ۲۰ نفر بودند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در جریان این بازدیدها، درباره تاریخ قاینات و منطقه قهستان و آثار تاریخی شاخص شهرستان، از جمله مسجد جامع قاین، بنا و بقعه بوذرجمهر، قلعه کوه و دیگر قلاع، توضیحاتی ارائه شد. همچنین درباره پیشینه و ویژگی‌های مسجد جامع قاین و نامزدی این اثر برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو مطالبی گفته شد.

او با اشاره به پیشینه تاریخی قاینات گفت: قاین از شهرهای کهن خراسان جنوبی است و در دوره اسلامی از شهرهای مهم منطقه قهستان به شمار می‌رفت که قرارگرفتن در مسیر راه‌های تجاری، نیز به اهمیت آن افزوده بود.

عباس‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های پاییزی خراسان جنوبی تصریح کرد: برداشت زرشک، زعفران، عناب، آلوبخارا، انار و دیگر محصولات کشاورزی، در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و آشنایی گردشگران با حال‌وهوای فصل برداشت فراهم می‌کند.

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