۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تپه باستانی چناران

تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تپه باستانی چناران

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چناران از تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تپه باستانی چناران با همکاری واحد اجرائیات شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز دوشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به حریم ابلاغی تپه باستانی چناران، هرگونه ساخت‌وساز در عرصه و حریم این اثر تاریخی ممنوع بوده و هرگونه عملیات اجرایی بدون انجام استعلام از مراجع ذی‌صلاح، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چناران ادامه داد: در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم برای توقف عملیات و تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز مطابق ضوابط قانونی انجام می‌شود.

طاهریان مقدم افزود: حریم تپه باستانی چناران در یکم مردادماه ۱۳۹۸ به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است و تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به رعایت ضوابط حفاظتی این محدوده اقدام کنند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چناران با اشاره به ثبت این تپه باستانی در فهرست آثار ملی کشور، بر ضرورت صیانت از این اثر تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض به عرصه و حریم آن تأکید کرد.

طاهریان‌مقدم از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی و ساخت‌وساز در محدوده عرصه و حریم آثار تاریخی، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند تا از بروز تخلفات و پیامدهای قانونی آن جلوگیری شود.

تپه تاریخی چناران با شماره ۹۲۴۳ در ۲۴ تیر ماه ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405080400245
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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