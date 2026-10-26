به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز دوشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به حریم ابلاغی تپه باستانی چناران، هرگونه ساخت‌وساز در عرصه و حریم این اثر تاریخی ممنوع بوده و هرگونه عملیات اجرایی بدون انجام استعلام از مراجع ذی‌صلاح، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چناران ادامه داد: در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم برای توقف عملیات و تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز مطابق ضوابط قانونی انجام می‌شود.

طاهریان مقدم افزود: حریم تپه باستانی چناران در یکم مردادماه ۱۳۹۸ به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است و تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به رعایت ضوابط حفاظتی این محدوده اقدام کنند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چناران با اشاره به ثبت این تپه باستانی در فهرست آثار ملی کشور، بر ضرورت صیانت از این اثر تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض به عرصه و حریم آن تأکید کرد.

طاهریان‌مقدم از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی و ساخت‌وساز در محدوده عرصه و حریم آثار تاریخی، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند تا از بروز تخلفات و پیامدهای قانونی آن جلوگیری شود.

تپه تاریخی چناران با شماره ۹۲۴۳ در ۲۴ تیر ماه ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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