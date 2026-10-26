به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای توسعه پایدار گردشگری و بهبود دسترسی به سایت‌های باستانی، عصر روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵، نشستی به منظور بررسی فرآیند محوطه‌سازی و ساماندهی معابر پیرامونی و داخلی ارگ تاریخی گنبد سلطانیه در فرمانداری شهرستان سلطانیه برگزار شد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به همراه فرماندار سلطانیه، شهردار سلطانیه و مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در این نشست حضور داشتند.

سید میکائیل موسوی مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در این نشست با تأکید بر اهمیت بازآفرینی بافت‌های تاریخی، اظهار کرد: پروژه ساماندهی معابر گردشگری ارگ سلطانیه، با نظارت دقیق اداره کل میراث فرهنگی و با بهره‌گیری از اعتبارات بازآفرینی شهری و اجرای عملیاتی توسط شهرداری سلطانیه، یکی از اولویت‌های اصلی ما برای ارتقای جایگاه بین‌المللی این میراث جهانی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با اشاره به جزئیات اجرایی افزود: در این جلسه، بر لزوم ارائه طرحی جامع و مهندسی‌شده تأکید شد. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد تا مشاور طرح موظف به ارائه نقشه‌های دقیق برای محوطه‌سازی پیرامون بیرونی ارگ و همچنین ساماندهی بخش‌های داخلی بنا که به عنوان مسیرهای اصلی گردشگری ارائه دهد.

او گفت: این طرح با هدف ایجاد پیوستگی میان بافت تاریخی و محیط شهری، و همچنین تسهیل تردد گردشگران و بهبود تجربه بازدید از این بنای عظیم معماری، در دستور کار اجرایی قرار گرفته است.

موسوی بیان کرد: اجرای این طرح مزایای بی‌شماری برای شهر تاریخی سلطانیه به همراه خواهد داشت؛ از جمله بهبود دسترسی گردشگران به سایت‌های باستانی، افزایش پویایی اقتصادی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی نو در حوزه خدمات گردشگری، و ارتقای کیفیت زیست محیطی برای ساکنان محلی. همچنین، ساماندهی معابر، چه در محیط بیرونی و چه در مسیرهای داخلی ارگ، باعث حفظ اصالت باستانی و تبدیل شدن این منطقه به یک مقصد گردشگری استاندارد و مجهز در سطح بین‌المللی خواهد شد.

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