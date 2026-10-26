عماد محمودپور در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به جایگاه فزاینده گردشگری سلامت در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: گردشگری سلامت امروز در مقیاس جهانی به یکی از پیشران‌های اقتصاد درمان و دیپلماسی خدمات تبدیل شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به مزیت‌های نسبی خود در حوزه پزشکی، هزینه‌های رقابتی درمان و سرمایه انسانی متخصص، از ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای این حوزه برخوردار است.

وی افزود: با وجود تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد در سال‌های گذشته، همچنان ظرفیت‌های بهره‌برداری‌نشده گسترده‌ای در این عرصه وجود دارد که تحقق آن، مستلزم حکمرانی یکپارچه، هماهنگی بین‌بخشی و حذف گلوگاه‌های غیررسمی است.

رئیس جامعه هتلداران استان قم با تاکید بر مزیت رقابتی قم در کنار قطب‌هایی همچون مشهد، شیراز و اصفهان تصریح کرد: استان قم با برخورداری از بیمارستان‌های بزرگ، زیرساخت‌های اقامتی توسعه‌یافته و جایگاه ویژه زیارتی، از ظرفیت تمدنی و درمانی کم‌نظیری برای پیوند «زیارت و سلامت» برخوردار است؛ ظرفیتی که در آینده نزدیک با توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی درمانی، ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.

محمودپور مهم‌ترین چالش کنونی این زیست‌بوم را «واسطه‌گری غیررسمی» دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دلال‌ها و واسطه‌هایی که به‌صورت غیررسمی میان فرآیند درمان و گردشگری قرار گرفته‌اند، بهره‌های نامتعارفی از این فضا می‌برند و با ایجاد ذهنیت منفی، عملا فضای گردشگری سلامت را مسموم می‌کنند.

وی هشدار داد: تداوم این روند، ادراک گردشگران سلامت از نظام درمانی و گردشگری کشور را مخدوش می‌کند و آسیب آن به‌صورت توأمان، هم به اعتبار بخش درمان و هم به اعتبار صنعت گردشگری وارد می‌شود.

رئیس جامعه هتلداران استان قم، راه برون‌رفت از این وضعیت را استقرار نظام کارشناسی و نظارت تخصصی دانست و گفت: به‌نظر می‌رسد وزارتخانه‌های متولی باید با استقرار کارشناسان ویژه در این حوزه، دسترسی دلال‌ها به این مسیر را به حداقل برسانند. هدف اصلی ما باید ساماندهی این سیستم باشد تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه به ثمر بنشیند.

محمودپور در پایان با تشریح نقش حمایتی جامعه هتلداران در صیانت از حقوق گردشگر سلامت، اظهار کرد: جامعه هتلداران استان قم طی دو تا سه سال اخیر، تعامل مستمر و ساختارمندی را با اداره‌کل درمان و بخش سلامت استان برقرار کرده و تلاش کرده است نقش واسطه‌ها را به‌صورت نظام‌مند کمرنگ کند؛ به‌گونه‌ای که امروز هر متقاضی خدمات درمانی که با ما در ارتباط قرار گیرد، به‌صورت مستقیم به مراکز درمانی معتبر هدایت و راهنمایی می‌شود تا سلامت فرآیند، شفافیت هزینه و حذف واسطه‌گری تضمین شود.

وی تاکید کرد: جامعه هتلداران استان قم با تمام ظرفیت اقامتی، مدیریتی و ارتباطی خود، آماده همکاری راهبردی در مسیر توسعه گردشگری سلامت و تحقق اهداف آیین‌نامه جدید است.

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