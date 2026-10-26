۱۱ اثر طبیعی استان اصفهان برای طرح در کمیته ثبت ملی تائید شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز دوشنبه ۴ آبان اظهار کرد: در ادامه بررسی‌های کمیته آثار ناملموس استان که با حضور تمامی اعضای کمیته و کارشناسان مربوطه برگزار شد، ۱۱ اثر طبیعی استان به‌منظور طرح در کمیته ثبت ملی تائید شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این کمیته مواردی همچون رویشگاه لاله‌های واژگون کوه‌چال شهرستان گلپایگان، رویشگاه لاله‌های واژگون دره سیب شهرستان گلپایگان، درخت توت دیزیچه، شهرستان مبارکه، چنار قدمگاه شهرستان نطنز، چنار روستای کمجان و چنار حسینیه سرشک شهرستان نطنز بررسی و مورد تائید اعضای کمیته قرار گرفت.

سید العسگری افزود: چنار باغ‌شاد و چنار مورکان شهرستان لنجان، چنار ارمک شهرستان کاشان، درختان سرو ده‌سرخ شهرستان مبارکه و چنار وانشان شهرستان گلپایگان از دیگر مواردی بود که در این کمیته بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

او تصریح کرد: همچنین در بخش دیگری از این نشست، پرونده‌های مدرسه آیت‌الله سعیدی، خانه سهندی، کبوترخانه خانه علیجانی، حمام نیسیان، بقعه شاه‌فیروز و مسجد صفا نیز موردبررسی کارشناسی قرار گرفت که تمامی این موارد پس از تکمیل مستندات به‌منظور تائید نهایی و اخذ شماره ثبت ملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال خواهد شد.

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