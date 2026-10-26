به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی، امروز دوشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۵ از آغاز فاز نهایی پروژه احداث هزار پله گندم‌کوه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل و همراهی و حمایت بیاتی، نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، وارد مرحله پایانی اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های دسترسی به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان افزود: اجرای این طرح با هدف تسهیل دسترسی گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت منطقه و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری گندم‌کوه در حال انجام است.

او درباره ویژگی‌های فنی اجرای این پروژه تصریح کرد: در این مرحله، سازه‌های داربستی ماندگار با اتصال و تثبیت در بستر سنگی و استفاده از بتن اجرا شده‌اند و سطوح مربوط نیز با رنگ‌های ضدآب پوشش داده شده‌اند تا در برابر عوامل محیطی، مقاومت و دوام بیشتری داشته باشند.

محمودی ادامه داد: در اجرای این پروژه، اتصالات با رعایت الزامات و استانداردهای فنی مربوط و با استفاده از متریال مناسب در حال اجراست تا زمینه لازم برای ایمنی، استحکام و بهره‌برداری مطلوب از مسیر فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به استفاده از چوب روسی در کف پله‌ها گفت: کف پله‌ها به‌طور کامل از چوب روسی ساخته شده و برای افزایش مقاومت و محافظت از چوب، چندین مرحله عملیات آغشته‌سازی با روغن پلی‌استر روی آن‌ها انجام شده است.

او در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل اصولی پروژه‌های زیرساختی گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه متوازن گردشگری استان مرکزی، مستلزم تکمیل زیرساخت‌های دسترسی، توجه به کیفیت اجرا و رعایت ملاحظات ایمنی و محیطی است. امید می‌رود با تکمیل پروژه هزار پله گندم‌کوه، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های طبیعی منطقه تفرش و افزایش جذابیت این مقصد برای گردشگران فراهم شود.



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