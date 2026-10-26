۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

جشنواره از خوشه تا تنور همزمان با همایش ملی کویرنوردی شهرستان بشرویه برگزار شد

جشنواره از خوشه تا تنور همزمان با همایش ملی کویرنوردی شهرستان بشرویه برگزار شد

مسئول میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه گفت: جشنواره از خوشه تا تنور با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان بشرویه در حوزه خوراک، نانها و غذاهای محلی همزمان با همایش ملی کویرنوردی شهرستان بشرویه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  سیدامیر سلیمانی رباطی روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بشرویه در حوزه خوراک، نان و غذاهای محلی قابلیت‌های فراوانی دارد و مطابق با پژوهش‌های مردم شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، نزدیک به ۳۰ نوع نان سنتی، ۲۰ نوع غذای محلی و ۱۰ مدل خوراک بین وعد ای مختص به جغرافیای شهرستان بشرویه شناسایی شده‌اند که خوشبختانه بیشتر این غذاها و نان‌ها با توسعه گردشگری و میل گردشگران به غذاهای محلی دوباره به سفره مردم برگشته‌اند.

مسئول میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه اذعان کرد: سعی بر این شد در این جشنواره عمده‌ داشته‌های فرهنگی شهرستان بشرویه در حوزه خوراک و غذا به روش سنتی پخت و به گردشگران عرضه شود که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.

او افزود: برگزاری این جشنواره در اولین مرحله خود بازخورد خوبی داشت و سعی می‌شود در آینده جشنواره خوشه تا تنور بصورت منطقه‌ای و نهایتا ملی برگزار شود.

سلیمانی در پایان گفت: از برنامه‌های سال جاری این نمایندگی، تشکیل پرونده ثبتی در حوزه خوراک و غذا برای آن دسته از اقلامی که مشخصه جغرافیای بشرویه را دارند خواهد بود.

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کد خبر 1405080400250
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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