جشنواره از خوشه تا تنور همزمان با همایش ملی کویرنوردی شهرستان بشرویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بشرویه در حوزه خوراک، نان و غذاهای محلی قابلیت‌های فراوانی دارد و مطابق با پژوهش‌های مردم شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، نزدیک به ۳۰ نوع نان سنتی، ۲۰ نوع غذای محلی و ۱۰ مدل خوراک بین وعد ای مختص به جغرافیای شهرستان بشرویه شناسایی شده‌اند که خوشبختانه بیشتر این غذاها و نان‌ها با توسعه گردشگری و میل گردشگران به غذاهای محلی دوباره به سفره مردم برگشته‌اند.

مسئول میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه اذعان کرد: سعی بر این شد در این جشنواره عمده‌ داشته‌های فرهنگی شهرستان بشرویه در حوزه خوراک و غذا به روش سنتی پخت و به گردشگران عرضه شود که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.

او افزود: برگزاری این جشنواره در اولین مرحله خود بازخورد خوبی داشت و سعی می‌شود در آینده جشنواره خوشه تا تنور بصورت منطقه‌ای و نهایتا ملی برگزار شود.

سلیمانی در پایان گفت: از برنامه‌های سال جاری این نمایندگی، تشکیل پرونده ثبتی در حوزه خوراک و غذا برای آن دسته از اقلامی که مشخصه جغرافیای بشرویه را دارند خواهد بود.

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