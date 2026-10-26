به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام، امروز دوشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به بازدید فرماندار شهرستان از محوطه تاریخی ذلف‌آباد اظهار کرد: محوطه تاریخی ذلف‌آباد از جمله ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان فراهان به شمار می‌رود که حفاظت و صیانت از آن، نیازمند توجه مستمر، برنامه‌ریزی اصولی و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول است.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان فراهان افزود: آثار و محوطه‌های تاریخی، بخشی از هویت فرهنگی و شناسنامه تاریخی هر منطقه محسوب می‌شوند و معرفی صحیح آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش شناخت عمومی نسبت به پیشینه تاریخی شهرستان و توسعه گردشگری فرهنگی ایفا کند.

او با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری مسئولان شهرستان در راستای حفاظت از آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی ذلف‌آباد در کنار صیانت اصولی از این محوطه، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری، جذب علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ و رونق اقتصادی منطقه باشد.

محوطه تاریخی ذلف‌آباد، به‌عنوان بخشی از میراث ارزشمند شهرستان فراهان، ظرفیت قابل‌توجهی برای معرفی پیشینه تاریخی منطقه و تقویت جایگاه گردشگری فرهنگی استان مرکزی دارد.



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