به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز فرحزاد، امروز دوشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: ساماندهی و آماده‌سازی مسیر دستکند تاریخی زیرزمینی خنجین، در راستای حفاظت از این گنجینه ارزشمند و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای بازدید علاقه‌مندان به تاریخ و میراث فرهنگی منطقه در حال پیگیری است.

معاون میراث‌فرهنگی استان مرکزی افزود: در ادامه اقدامات اجرایی برای ساماندهی و زیباسازی مسیر دسترسی به این اثر تاریخی، پایه‌های چراغ‌های روشنایی به همت شهرداری خنجین نصب شده است؛ اقدامی که می‌تواند در ارتقای کیفیت بصری مسیر، بهبود شرایط تردد و فراهم‌سازی زمینه مناسب‌تر برای حضور گردشگران و بازدیدکنندگان نقش مؤثری ایفا کند.

او با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در حفاظت و معرفی آثار تاریخی تصریح کرد: همکاری شهرداری خنجین در اجرای اقدامات زیرساختی و بهسازی مسیر دستکند تاریخی، نمونه‌ای از مشارکت مؤثر مدیریت شهری در پاسداشت هویت تاریخی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه است.

فرحزاد خاطرنشان کرد: احیای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهر خنجین، علاوه بر کمک به معرفی پیشینه فرهنگی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، افزایش حضور بازدیدکنندگان و تقویت فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی باشد.

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