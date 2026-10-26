۷ حفار غیرمجاز در نوشهر دستگیر شدند/ کشف سه دستگاه فلزیاب

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمدرضا کردان دوشنبه ۴آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی گزارش پایگاه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان نوشهر و اخبار دریافتی از میراث‌بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد مشکوک در منطقه، مأموران یگان حفاظت با همکاری عوامل انتظامی و با دستور قضایی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت مازندران، افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی اعلام‌شده، در سه عملیات جداگانه ایست و بازرسی، ۳ دستگاه فلزیاب و تعدادی از آلات و ادوات حفاری شامل بیل، کلنگ، دستگاه هیلتی و دستگاه بالابر را کشف و ضبط کردند.

او ادامه داد: در این رابطه هفت نفر دستگیر شدند و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد.

کردان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی تصریح کرد: بر اساس قانون، ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب و همچنین ورود این دستگاه‌ها به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب با هدف کشف آثار و اموال تاریخی، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

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