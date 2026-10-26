به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از بناهای تاریخی و آیینی روستاها اظهار کرد: تکیه‌های تاریخی، افزون بر ارزش معماری، بخشی از حافظه فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی به شمار می‌روند و حفاظت و مرمت اصولی آن‌ها نقش مهمی در پاسداشت سنت‌های مذهبی و آیین‌های بومی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر روستای گرکان و ضرورت استحکام‌بخشی و حفاظت از جداره‌های تکیه تاریخی تعزیه‌خوانی، عملیات مرمت نمای این بنا با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی و دهیاری و شورای اسلامی روستا آغاز شده است.

او ادامه داد: در این طرح، تأمین مصالح سنتی مورد نیاز بر عهده اداره‌کل میراث فرهنگی است و نظارت بر اجرا و تأمین هزینه‌های اجرایی نیز از سوی دهیاری و شورای اسلامی روستای گرکان انجام می‌شود؛ رویکردی مشارکتی که زمینه هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی و محلی را برای حفاظت از میراث تاریخی فراهم می‌کند.

محمودی با تشریح ویژگی‌های فنی عملیات مرمت بیان کرد: اجرای جداره جدید با استفاده از آجر سنتی و بهره‌گیری از قوس‌های تکرارشونده به‌صورت طاق‌نما در دستور کار قرار دارد. همچنین، با توجه به ضرورت ایجاد پیوند و یکپارچگی میان دو جداره تاریخی خشتی و آجری، از سنگ‌های لاشه ورقه‌ای برای برقراری اتصال میان جداره‌ها استفاده می‌شود تا ضمن توجه به الزامات فنی، هماهنگی معماری بنا نیز حفظ شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به الگوی معماری نمای تکیه تاریخی گرکان خاطرنشان کرد: قوس‌های پیش‌بینی‌شده در نمای بنا از نوع قوس «پنج‌اُوهفت» هستند که نمونه‌های تکرارشونده آن در فضای داخلی تکیه نیز وجود دارد. به‌کارگیری این الگوی معماری، با هدف حفظ پیوستگی بصری میان نمای بیرونی و فضای داخلی و پاسداشت ویژگی‌های اصیل بنا صورت می‌گیرد.

او تأکید کرد: در اجرای این طرح، بازشوهای تاریخی بنا حفظ می‌شوند و اقدامات مرمتی بر پایه حفاظت از عناصر اصیل و جلوگیری از تغییرات غیرضروری در ساختار تاریخی اثر انجام خواهد شد.

محمودی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: همکاری دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و مردم روستاها در کنار نظارت تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی، زمینه‌ساز حفاظت پایدار از بناهای ارزشمند تاریخی است و می‌تواند در احیای هویت معماری، فرهنگی و آیینی روستاهای استان مرکزی نقش مؤثری ایفا کند.



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