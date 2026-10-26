به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیده کدئی روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مرحله تخصصی بهسازی زیرساخت‌های موزه شهرستان سراوان با تاکید مدیرکل میراث فرهنگی استان و با تامین اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی در حال اجرا است.

رئیس گروه امور موزه‌های استان سیستان و بلوچستان افزود: در این مرحله از عملیات، تمرکز اصلی بر ارتقای سیستم‌های تأسیسات الکتریکی و بهسازی زیرساخت‌های برق موزه بوده است.

او ادامه داد: این اقدامات با هدف تضمین پایداریِ جریان برق، ارتقای سطح ایمنی بنا و فراهم‌سازی بستری استاندارد جهت بهره‌برداری از امکانات موزه و حفاظت از آثار فرهنگی انجام شده است.

به گفته کدئی، بهبود وضعیت تأسیسات الکتریکی، گامی کلیدی در راستای آماده‌سازی موزه برای نصب تجهیزات مدرن و ایجاد شرایط محیطی پایدار جهت نگهداری اشیاء و پذیرایی از بازدیدکنندگان محسوب می‌شود.

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