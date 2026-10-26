به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل‌آپارتمان‌های فارس، امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور اسماعیل برات، معاون اداره‌کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، ناظران اداره‌کل و ۹۷ درصد اعضای انجمن در هتل شیراز برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی و تطبیق اساسنامه انجمن با اساسنامه تیپ جدید ابلاغی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارائه گزارش هیئت‌مدیره و انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرسان تشکیل شد.

معاون اداره‌کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، در این نشست با اشاره به ابلاغ اساسنامه تیپ جدید از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت تطبیق اساسنامه تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری با مفاد اساسنامه جدید تا پایان آبان ماه جاری تأکید کرد.

اسماعیل برات، با تشریح موضوعات مهم مندرج در اساسنامه ابلاغی، رعایت قوانین و مقررات بالادستی مندرج در اساسنامه جدید و ضرورت هماهنگی ساختار و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری با ضوابط جدید ضروی دانست.

در ادامه این نشست، رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه ای هتلداران و هتل آپارتمان های فارس با قدردانی از حضور و مشارکت گسترده اعضای انجمن، این همراهی را نشان‌دهنده اهمیت تعامل و هم‌افزایی فعالان صنعت هتلداری استان دانست.

سید حسن سیادتان هدف از برگزاری این مجمع را در راستای تقویت چارچوب‌های قانونی فعالیت انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل‌آپارتمان‌های فارس، ارتقای انسجام تشکیلاتی و افزایش هماهنگی میان فعالان صنعت گردشگری استان بیان کرد و مشارکت گسترده اعضای انجمن رابیانگر اهمیت نقش تشکل‌های تخصصی در پیگیری مسائل صنفی و کمک به توسعه و ارتقای خدمات صنعت هتلداری در استان فارس دانست.

معاون گردشگری اداره کل استان فارس نیز با بیان اینکه انجمن حرفه ای هتلداران و هتل‌آپارتمان‌های فارس به‌عنوان نخستین انجمن حرفه‌ای استان در زمینه تطبیق اساسنامه خود با الگوی جدید ابلاغی، اقدام برگزاری مجمع عمومی کرده اند قدردانی کرد.

حیدر علی زاهدیان نژاد اظهار کرد: پیشگامی استان فارس در اجرای برنامه‌های مرتبط با سامان‌دهی و انطباق تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری با مقررات جدید، اقدامی شایسته تقدیر است و می‌تواند به‌عنوان الگو قلمداد شود.

زاهدیان نژاد همچنین تأکید کرد: سایر تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان فارس نیز باید تا پایان آبان‌ماه، نسبت به برگزاری مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و انجام مراحل قانونی لازم برای تطبیق اساسنامه خود با اساسنامه ابلاغی اقدام کنند.

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