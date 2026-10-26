به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۴آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس تاکید ویژه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، عملیات بازسازی و نوسازی تأسیسات برق موزه مردم‌شناسی سیستان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: تأسیسات برق موزه مردم‌شناسی سیستان پس از حدود دو دهه فعالیت و در پی فرسودگی تجهیزات و کاهش کیفیت زیرساخت‌های برقی در مسیر بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

او ادامه داد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تأسیسات، بهبود وضعیت روشنایی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت موزه و میزبانی از بازدیدکنندگان اجرا می‌شود.

به گفته میرحسینی، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده در این عملیات می‌توان به تعویض کابل‌های داخلی برق، بازسازی و بهسازی تأسیسات برقی و اصلاح نورپردازی داخلی ساختمان و اتاق‌های موزه اشاره کرد که در بهبود شرایط فنی مجموعه و ارتقای کیفیت فضای داخلی آن نقش مؤثری خواهد داشت.

او تصریح کرد: موزه مردم‌شناسی سیستان به‌عنوان یکی از مراکز معرفی فرهنگ، هویت تاریخی، آداب‌ورسوم و شیوه زندگی مردم سیستان، جایگاه مهمی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی منطقه به نسل‌های آینده دارد، از این‌ رو، نوسازی زیرساخت‌های فنی این مجموعه، علاوه بر توجه به ایمنی و نگهداری مناسب‌تر از آثار، زمینه را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ سیستان فراهم می‌کند.

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