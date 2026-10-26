۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹

نوسازی تأسیسات برق موزه مردم‌شناسی سیستان پس از ۲دهه فعالیت

نوسازی تأسیسات برق موزه مردم‌شناسی سیستان پس از ۲دهه فعالیت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل از اجرای نوسازی تاسیسات برق موزه مردم شناسی سیستان پس از گذشت حدود ۲۰ سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۴آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس تاکید ویژه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، عملیات بازسازی و نوسازی تأسیسات برق موزه مردم‌شناسی سیستان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: تأسیسات برق موزه مردم‌شناسی سیستان پس از حدود دو دهه فعالیت و در پی فرسودگی تجهیزات و کاهش کیفیت زیرساخت‌های برقی در مسیر بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

او ادامه داد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تأسیسات، بهبود وضعیت روشنایی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت موزه و میزبانی از بازدیدکنندگان اجرا می‌شود.

به گفته میرحسینی، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده در این عملیات می‌توان به تعویض کابل‌های داخلی برق، بازسازی و بهسازی تأسیسات برقی و اصلاح نورپردازی داخلی ساختمان و اتاق‌های موزه اشاره کرد که در بهبود شرایط فنی مجموعه و ارتقای کیفیت فضای داخلی آن نقش مؤثری خواهد داشت.

او تصریح کرد: موزه مردم‌شناسی سیستان به‌عنوان یکی از مراکز معرفی فرهنگ، هویت تاریخی، آداب‌ورسوم و شیوه زندگی مردم سیستان، جایگاه مهمی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی منطقه به نسل‌های آینده دارد، از این‌ رو، نوسازی زیرساخت‌های فنی این مجموعه، علاوه بر توجه به ایمنی و نگهداری مناسب‌تر از آثار، زمینه را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ سیستان فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080400259
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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