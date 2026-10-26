به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی در جمع‌بندی جلسات کمیته راهبری احیای محور فرهنگی ـ گردشگری خیابان استاد نجات‌الهی (منطقه ۶ تهران)، با اشاره به اجماع شکل‌گرفته میان ذی‌نفعان کلیدی این طرح، اظهار کرد: مدل همکاری این پروژه ملی ـ شهری بر پایه مشارکت سه‌جانبه وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، شهرداری منطقه ۶ و بدنه اصناف و اتحادیه‌ها نهایی شده است, مدلی که با هدف تضمین پایداری، ضمانت اجرایی و پیوند منافع فرهنگی با منافع اقتصادی طراحی شده است.

معاون صنایع‌دستی کشور با تاکید بر عبور این طرح از مرحله مطالعات نظری به عرصه اقدام میدانی، تصریح کرد: با حضور فعال کسبه و مدیریت شهری، این محور با نماد «گذرگاه صنایع‌دستی» در اولویت برنامه‌ریزی‌های شهری و وزارتخانه قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح در راستای تحقق سیاست‌های کلان وزارتخانه مبنی بر احیای هویت تاریخی شهر، اعتلای اقتصاد هویت‌بنیان و پیوند راهبردی هنر با اقتصاد شهری به اجرا درمی‌آید.

ضرغامی با اشاره به رویکرد نوین فنی و مالی حاکم بر این پروژه خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار، تعریف این طرح بر مبنای نیازسنجی دقیق میدانی و اعتبارسنجی مالی صورت می‌گیرد. در همین چارچوب، مشاور تخصصی طرح از سوی شهرداری منطقه ۶ تعیین شده و تمهیدات لازم برای پیش‌بینی و درخواست اعتبار ویژه این پروژه در بودجه سال ۱۴۰۶ شهرداری انجام شده است.

وی در تشریح بسته اقدامات کوتاه‌مدت و زودبازده این طرح که تا زمان تخصیص بودجه رسمی عملیاتی می‌شود، گفت: به‌منظور ایجاد تحول محسوس در سیما و کارکرد این محور و ارتقای رضایت شهروندان، اقداماتی همچون بهسازی و زیباسازی فضای سبز، تأمین و کاشت گل و گیاه، اصلاح و بهینه‌سازی نظام روشنایی و نورپردازی و ساماندهی بصری محیط از طریق یکسان‌سازی تابلوهای مغازه‌ها و اصناف، به‌صورت فوری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در ادامه از توسعه زیرساخت‌های رویدادمحور در این محدوده خبر داد و بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت پارک‌ها و فضاهای سبز پیرامونی، به‌ویژه پارک ورشو، بستر کالبدی مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌ها، رویدادها و برنامه‌های تخصصی صنایع‌دستی فراهم خواهد شد. افزون بر این، راه‌اندازی «جمعه‌بازار صنایع‌دستی» در خیابان ویلا با محوریت خیابان استاد نجات‌الهی در دستور کار است تا این محدوده به کانون هفتگی اقتصاد خلاق و گردشگری فرهنگی پایتخت بدل شود.

ضرغامی در پایان با تاکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند عملیاتی این طرح ملی، یادآور شد: در نخستین جلسه هماهنگی مقرر شد جلسه کارگروه عملیاتی و اجرایی‌سازی طرح در هفته جاری با حضور نمایندگان هر سه بخش برگزار و مصوبات به‌صورت میدانی و روزانه پیگیری شود. خیابان استاد نجات‌الهی ظرفیت تبدیل شدن به الگویی موفق از پیوند هنر اصیل ایرانی با اقتصاد شهری را داراست.

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