به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود بستانی، با اعلام این آمار، از حضور نمایندگان استان در وبینار تخصصی بررسی وضعیت آموزش صنایع‌دستی کشور خبر داد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این وبینار با هدف بررسی وضعیت آموزش صنایع‌دستی در استان‌ها برگزار شد و نمایندگان استان‌های مختلف در این نشست، به بیان مسائل، مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه آموزش صنایع‌دستی پرداختند.

او ادامه داد: در این نشست، موضوعات مرتبط با روند برگزاری دوره‌های آموزشی و مسائل پیش روی آموزش صنایع‌دستی در استان‌ها مطرح شد تا زمینه بررسی مشکلات، تبادل تجربیات و پیگیری راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت و توسعه آموزش در این حوزه فراهم شود.

بستانی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۴۹ دوره آموزشی تخصصی و عمومی در این استان برگزار شده و ۵۷۳ نفر از علاقه‌مندان، آموزش‌های مرتبط با رشته‌های مختلف این حوزه را فرا گرفته‌اند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این مدت، چهار دوره تخصصی در رشته‌های برک‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (دو دوره) و حوله‌بافی با حضور ۳۰ هنرآموز برگزار شد.

او بیان کرد: همچنین ۴۵ دوره کوتاه‌مدت مهارت‌های عمومی صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف با مشارکت ۴۷۸ هنرآموز در سطح استان برگزار شد که گامی در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و گسترش زمینه فعالیت علاقه‌مندان به هنرهای سنتی به شمار می‌رود.

بستانی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های خاص بیان کرد: در راستای تفاهم‌نامه همکاری با قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح، یک دوره آموزش تراش سنگ با حضور ۱۴ نفر از نیروهای وظیفه در بیرجند برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، ۱۷ نفر از زندانیان شهرستان نهبندان در رشته رودوزی‌های سنتی آموزش دیدند.

او در پایان، توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی، ارتقای مهارت‌های هنرجویان و فراهم‌کردن زمینه توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه را از محورهای مهم برنامه‌های آموزشی این حوزه عنوان کرد.

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