۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۱

آموزش نزدیک به ۶۰۰ نفر در دوره‌های صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ابتدای سال ۱۴۰۵

آموزش نزدیک به ۶۰۰ نفر در دوره‌های صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ابتدای سال ۱۴۰۵

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۴۹ دوره آموزشی تخصصی و عمومی در این استان برگزار شده و ۵۷۳ نفر از علاقه‌مندان، آموزش‌های مرتبط با رشته‌های مختلف این حوزه را فرا گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود بستانی، با اعلام این آمار، از حضور نمایندگان استان در وبینار تخصصی بررسی وضعیت آموزش صنایع‌دستی کشور خبر داد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این وبینار با هدف بررسی وضعیت آموزش صنایع‌دستی در استان‌ها برگزار شد و نمایندگان استان‌های مختلف در این نشست، به بیان مسائل، مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه آموزش صنایع‌دستی پرداختند.

او ادامه داد: در این نشست، موضوعات مرتبط با روند برگزاری دوره‌های آموزشی و مسائل پیش روی آموزش صنایع‌دستی در استان‌ها مطرح شد تا زمینه بررسی مشکلات، تبادل تجربیات و پیگیری راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت و توسعه آموزش در این حوزه فراهم شود.

بستانی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۴۹ دوره آموزشی تخصصی و عمومی در این استان برگزار شده و ۵۷۳ نفر از علاقه‌مندان، آموزش‌های مرتبط با رشته‌های مختلف این حوزه را فرا گرفته‌اند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این مدت، چهار دوره تخصصی در رشته‌های برک‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (دو دوره) و حوله‌بافی با حضور ۳۰ هنرآموز برگزار شد.

او بیان کرد: همچنین ۴۵ دوره کوتاه‌مدت مهارت‌های عمومی صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف با مشارکت ۴۷۸ هنرآموز در سطح استان برگزار شد که گامی در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و گسترش زمینه فعالیت علاقه‌مندان به هنرهای سنتی به شمار می‌رود.

بستانی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های خاص بیان کرد: در راستای تفاهم‌نامه همکاری با قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح، یک دوره آموزش تراش سنگ با حضور ۱۴ نفر از نیروهای وظیفه در بیرجند برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، ۱۷ نفر از زندانیان شهرستان نهبندان در رشته رودوزی‌های سنتی آموزش دیدند.

او در پایان، توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی، ارتقای مهارت‌های هنرجویان و فراهم‌کردن زمینه توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه را از محورهای مهم برنامه‌های آموزشی این حوزه عنوان کرد.

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کد خبر 1405080400265
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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