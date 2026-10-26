به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: طبق انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان مدیریت صنعتی، آزمون جامع دوره‌های کوتاه مدت گردشگری ۲۹ آبان ماه در اردبیل برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: بر اساس این تفاهمنامه، برگزاری امور اجرایی آزمون جامع بر عهده سازمان مدیریت صنعتی خواهد بود و داوطلبان می‌توانند از طریق سامانه جامع آموزش گردشگری در این آزمون ثبت نام کنند.

او با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای آموزشی معاونت گردشگری، تاکید کرد: در این جلسه لیست دوره‌های توانمندسازی بازآفرینی و ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری بررسی و مقرر شد با استفاده از توان و ظرفیت نهادها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های حرفه‌ای برنامه‌ریزی لازم برای اجرای این دوره‌ها انجام شود.

نجارقابل ادامه داد: همچنین مقرر شد با همکاری اعضای شورای آموزش گردشگری برنامه جامع گردشگری استان تدوین شود و موضوع آموزش نیروی انسانی تاسیسات گردشگری و الزام کارکنان و مدیران این تاسیسات برای شرکت در دوره‌های آموزشی پیگیری شود.

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