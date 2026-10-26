به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی، روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر به تشریح جزئیات این بازدید پرداخت و اظهار کرد: آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، در حاشیه سفر دو روزه خود به استان زنجان، از گنبد تاریخی سلطانیه بازدید کرد؛ بنایی باشکوه که بخشی از هویت تاریخی و میراث معماری ایران را در خود جای داده و همواره الهام‌بخش پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به پیشینه تاریخی این اثر جهانی افزود: گنبد سلطانیه به دستور سلطان محمد خدابنده (الجایتو) و با نظارت رشیدالدین فضل‌الله همدانی، طی سال‌های ۷۰۳ تا ۷۱۳ هجری قمری ساخته شد و امروز از برجسته‌ترین و بی‌نظیرترین آثار معماری ایرانی و اسلامی به‌شمار می‌رود که گنبدی فیروزه‌ای‌اش نماد مهندسی پیشرفته قرن هشتم هجری است.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه خاطرنشان کرد: حضور شخصیت‌های برجسته علمی و مذهبی در این سایت تاریخی، فرصتی مغزمقدم برای تبیین جایگاه واقعی این شاهکار معماری است. ما در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا با بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی محوطه‌های پیرامونی و ایجاد فضایی امن و استاندارد، زمینه را برای حضور گسترده‌تر گردشگران فراهم کنیم.

غلامی در پایان تصریح کرد: توسعه صنعت گردشگری در سلطانیه نه تنها به معرفی هرچه بهتر تاریخ و تمدن غنی این مرز و بوم کمک می‌کند، بلکه موتور محرکی برای پویایی اقتصادی و اشتغال‌زایی جوامع محلی خواهد بود. امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، گنبد سلطانیه بیش از پیش به جایگاه شایسته خود در گردشگری ملی و بین‌المللی دست یابد.

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