به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ماموستا اقبال بهمنی روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، اظهار کرد: کردستان استانی فرهنگی است و باید زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌ها و جاذبه‌های آن در سطح ملی فراهم شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح کشور افزود: برگزاری برنامه‌های ملی با محوریت فرهنگ و آداب‌ورسوم مناطق مختلف استان، می‌تواند در معرفی بهتر هویت فرهنگی کردستان و تقویت جایگاه این استان موثر باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان عنوان کرد: کردستان از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است، اما برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها باید زیرساخت‌های گردشگری، به‌ویژه امکانات اقامتی، توسعه یابد.

بهمنی جذب سرمایه‌گذار و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی را از ضرورت‌های توسعه گردشگری در استان دانست ویادآور شد: تقویت زیرساخت‌ها، زمینه افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم می‌کند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری مذهبی و عرفانی، از جمله سنت‌های تصوف و عرفان، بر ضرورت معرفی گسترده‌تر این جاذبه‌ها تاکید کرد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند در توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی استان نقش مهمی ایفا کنند.

او در ادامه با تاکید بر اهمیت توجه به صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان این حوزه، خواستار پیگیری موضوع ایجاد و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی برای فراهم کردن زمینه عرضه محصولات بومی و حمایت از تولیدکنندگان شد وافزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در افزایش نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان موثر است.

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