به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با ماموستا اقبال بهمنی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: کردستان در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و با برنامه‌ریزی مناسب و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند جایگاه برجسته‌تری در سطح کشور به دست آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به برنامه‌های توسعه گردشگری استان افزود: در هفته دولت چهار طرح گردشگری به بهره‌برداری رسید و اجرای طرح‌های جدید نیز با هدف توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستایی استان عنوان کرد: در طرح انتخاب روستاهای گردشگری کشور، از میان ۸۰۰ روستای منتخب، ۱۶ روستا انتخاب می‌شوند که روستاهای دره‌تفی و پالنگان کردستان نیز در این فهرست قرار دارند.

طالب‌نیا با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری روستایی اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در روستاها، به رونق فعالیت‌های محلی و تثبیت جمعیت کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جذب سرمایه‌گذار در این بخش را از دیگر موضوعات مورد توجه استان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های روستایی برای رونق گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد و فرهنگ استان افزود: بر اساس آمار رسمی، حدود ۴۵ هزار صنعتگر در کردستان فعالیت دارند و از مجموع ۲۸۸ رشته فعال صنایع‌دستی در کشور، ۴۵ رشته در این استان فعال است که ۲۴ رشته آن بومی کردستان به شمار می‌رود.

طالب‌نیا با بیان اینکه صنایع‌دستی کردستان ظرفیت معرفی و عرضه در بازارهای ملی و بین‌المللی را دارد، عنوان کرد: در این حوزه به دنبال ایجاد زنجیره کامل تولید، عرضه و فروش محصولات و تبدیل استان به قطب منطقه‌ای صنایع‌دستی هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: فروشگاه صنایع‌دستی در خانه کرد سنندج تعریف شده و زمینی در محدوده انبار غله نیز برای فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

او بیان کرد: اجرای این طرح‌ها به جذب سرمایه‌گذار و تامین اعتبار نیاز دارد و تحقق آن‌ها به توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و حمایت از فعالان این حوزه کمک می‌کند.

طالب‌نیا با اشاره به تداوم تولید صنایع‌دستی در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: فعالان این حوزه در آن شرایط نیز به تولید ادامه دادند که بیانگر ظرفیت‌های موجود در استان و اهمیت حمایت از هنرمندان و صنعتگران کردستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث ناملموس گفت: معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس کردستان از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل است.

او یادآور شد: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان، زمینه رونق گردشگری پایدار، تقویت صنایع‌دستی و توسعه اقتصاد محلی، بیش از پیش فراهم شود.

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