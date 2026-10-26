۶ استان اول در ارسال اثر به «سینماحقیقت ۲۰» کدامند؟

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با پایان مهلت دریافت آثار بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، ۸۶۱ فیلم در سایت جشنواره ثبت‌نام کردند که از این میان، ۷۵۴ اثر به دبیرخانه رسید و وارد مرحله بازبینی و انتخاب شد.

بر اساس آمار ثبت‌نام، شش استان نخست در ارسال اثر به «سینماحقیقت» بیستم به ترتیب عبارت‌اند از تهران با ۳۵۰ فیلم، خراسان رضوی با ۴۸ فیلم، اصفهان با ۴۱ فیلم، قم با ۲۹ فیلم، فارس با ۲۶ فیلم و البرز با ۲۳ فیلم.

مهلت ارسال اثر به دبیرخانه بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» پس از یک‌بار تمدید، در انتهای وقت اداری سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به پایان رسید.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آذرماه امسال به دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

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