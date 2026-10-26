به گزارش میراث آریا، اولین تصویر از مهتاب کرامتی در فیلم سینمایی «چند زن دیگر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا کریمی در حالی منتشر شد که این فیلم قرار است اوایل آذر ماه در سینماهای کشور اکران شود.

«چند زن دیگر» یکی دیگر از آثار اجتماعی کریمی است که فضایی زنانه دارد و قصه آن در بستری معمایی روایت می‌شود.

در خلاصه داستان «چند زن دیگر» آمده: شیوا زن جوانی است که جانش به خطر افتاده و چند زن دیگر بی خبر از سرانجام غریبی که در انتظار هر یک از آنها است، قصد نجات او را دارند.

این هفتمین فیلم سینمایی رضا کریمی است که پیش از این آثاری چون «انعکاس»، «آدمکش»، «عشق + ۲» و «هزاران زن مثل من» را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

در این فیلم بازیگران و چهره‌های شناخته شده دیگری حضور دارند که اسامی آنها در اخبار بعدی اعلام خواهد شد.

پخش این اثر را «خانه فیلم» برعهده دارد.

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