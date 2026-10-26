رستاخیز خط و نگارگری در پنجمین حراج تخصصی باران/ ادای احترام به «پَرِ سومِ» هنر ایران

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نگارخانه ترانه باران، پنجمین حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی «باران»، پس از هفت سال ثبات، صبوری و تعمیق مسئولیت ملی در پاسداشت میراث جهانی خوشنویسی به عرصه هنر بازمی‌گردد.

حراج باران بر بنیاد سنتی اصیل و شریف، همواره ادای دینی بوده است به قامت‌های استوار خوشنویسی ایران؛ از میرعماد حسنی، درویش عبدالمجید طالقانی و میرزا غلامرضا اصفهانی تا یادمان جاودان استاد محمدحسین عمادالکتاب قزوینی. اینک در پنجمین ایستگاه، باران افق دید خود را گسترش داده است؛ چراکه به پاس پیوند ناگسستنی اقلام شش‌گانه خوشنویسی با عوالم سحرانگیز نگارگری، افزون بر شاهکارهای خط، آثاری بی‌بدیل و نفیس از عرصه نگارگری ایران نیز زینت‌بخش این دوره خواهد بود.

در درخشش و تجلی این دوره، شاهکار «پَرِ سوم» جایگاهی استثنایی و حکمت‌آمیز دارد؛ اثری نمادین که یادآور پر رازآلود سیمرغ و روایتگر آگاهی، امید و رستاخیز دوباره در اندیشه و خرد ایرانی است؛ تجسّمی از آن نیروی پاینده که در دل چالش‌ها خاموش نمی‌شود و نوزایی فرهنگی را بشارت می‌دهد.

پنجمین حراج باران و شکوه ماندگار «پَرِ سوم»، به نام و یاد استاد محمود فرشچیان، چهره ماندگار و بی‌بدیل نگارگری ایران، پیشکش می‌شود؛ نابغه‌ای که با سرانگشتان آفرینش‌گر خویش، جلال و لطافت هنر ایرانی را بر تارک هنر جهان حک کرده است.

نمایش آثار پنجمین دوره حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی باران ۶ و ۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود و بازدید برای عموم علاقه‌مندان و هنرپژوهان آزاد است.

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