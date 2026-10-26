به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این جشنواره با اجرای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های محلی شهرستان بهاباد فراهم می‌کند.

موسیقی بومی، آیین‌های سنتی اقوام ایرانی و نمایشگاه محصولات غذایی زعفران و محصولات محلی از جمله برنامه‌های این رویداد است.

اجرای موسیقی محلی و آیین‌های عروسی سنتی روستایی و عشایری یزد و بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بهاباد نیز در برنامه‌های این جشنواره قرار دارد.

همچنین تورهای یک‌روزه و دوروزه برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است که خدماتی از جمله صبحانه، میان‌وعده، اقامت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، شب‌نشینی و رصد ستارگان را ارائه می‌کنند.

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