به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان نژاد از برگزاری مجمع عمومی و فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل آپارتمان‌های استان فارس در روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در محل هتل بزرگ شیراز خبر داد.

معاون گردشگری استان فارس با اعلام این خبر گفت: این مجمع با حضور اکثریت اعضای آن انجمن برگزار شد و ضمن اصلاح اساس‌نامه انجمن مطابق با اساسانامه تیپ جدید ابلاغی از وزارت متبوع، اساسنامه جدید مورد تصویب اعضای انجمن قرار گرفت.

او گفت :در ادامه این جلسه انتخابات اعضای هیت مدیره و بازرسین انجمن برگزار و از میان کاندیدهای اعلام شده تعداد ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی ۲ نفر علی‌البدل و یک بازرس با رای شرکت‌کنندگان انتخاب شدند.

گفتنی است پس از شمارش آرا به ترتیب سید حسن سیادتان، افشین جعفر تهرانی، حمید جاویدان، وهاب مشکین فام و سلیمان ناصری به عنوان اعضای اصلی و حمید بهروززاده به عنوان بازرس انتخاب شدند.

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