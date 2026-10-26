به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجمع عمومی انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل‌ آپارتمان‌های استان فارس با حضور ۹۷ درصد اعضا امروز ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در هتل شیراز برگزار شد. بررسی و اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان، از محورهای اصلی این مجمع بود.

سید حسن سیادتان رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل‌ آپارتمان‌های استان فارس، با اشاره به برگزاری این مجمع در چهارم آبان‌ماه اظهار کرد: با پایان دوره فعالیت هیئت‌مدیره پیشین، فرآیند انتخابات در دستور کار قرار گرفت و این مجمع با مشارکت گسترده اعضا و در فضایی منظم برگزار شد. همچنین اصلاح اساسنامه انجمن به‌عنوان یکی از موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

او با تأکید بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه صنعت هتلداری افزود: صنعت هتلداری از بخش‌های زیربنایی گردشگری به شمار می‌رود و توسعه آن مستلزم ایجاد زمینه‌های مناسب برای فعالیت اقتصادی، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و حمایت هدفمند از فعالان این حوزه است.

سیادتان ادامه داد: برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی به‌تنهایی برای توسعه گردشگری کافی نیست؛ بلکه ظرفیت‌های اقامتی کشور نیز باید متناسب با اهداف جذب گردشگر و نیازهای آینده توسعه یابد. در صورت افزایش ورود گردشگران بین‌المللی، کمبود ظرفیت اقامتی می‌تواند به یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت گردشگری تبدیل شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل‌ آپارتمان‌های استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شیراز و استان فارس تصریح کرد: توسعه هتل‌سازی باید در چارچوب یک نگاه ملی دنبال شود. علاوه بر فارس، استان‌ها و شهرهایی همچون تهران، اصفهان و یزد نیز برای بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری خود، به توسعه متوازن زیرساخت‌های اقامتی نیاز دارند.

او خاطرنشان کرد: تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، تدوین مشوق‌های متناسب و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های جدید هتلداری را فراهم کند. تحقق این هدف، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران، به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری و تقویت مشارکت بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

سیادتان در پایان تأکید کرد: آینده صنعت گردشگری کشور به برنامه‌ریزی منسجم، توسعه زیرساخت‌ها و تعامل مؤثر میان فعالان این صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر وابسته است. فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در هتل‌سازی می‌تواند گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و افزایش آمادگی کشور برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی باشد.

تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تا پایان آبان‌ماه اساسنامه خود را تطبیق دهند

اسماعیل برات با اشاره به جایگاه قانونی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری اظهار کرد: تشکیل این تشکل‌ها با هدف دفاع از حقوق و منافع مشروع اعضا، تقویت مشارکت بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی به فعالان حرفه‌ای انجام می‌شود؛ رویکردی که در راستای کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اداره امور صنعت گردشگری قرار دارد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور با بیان اینکه ساختار تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تابع ضوابط اختصاصی این حوزه است، افزود: ساماندهی تشکل‌ها و تطبیق اساسنامه آن‌ها با آیین‌نامه جدید، زمینه فعالیت قانونمند، شفاف و منسجم تشکل‌های گردشگری را فراهم می‌کند و برخورداری از اختیارات واگذارشده نیز مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

برات حضور حدود ۹۷ درصدی اعضا در مجمع استان فارس را نشانه مشارکت فعال جامعه هتل‌داری این استان دانست و گفت: استان فارس با تطبیق اساسنامه و تغییر عنوان تشکل خود به انجمن حرفه‌ای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ های استان فارس، به‌عنوان نخستین استان کشور این فرایند را بر اساس اساسنامه تیپ ابلاغی به انجام رسانده است.

او با هشدار نسبت به پایان مهلت تعیین‌شده در پایان آبان‌ماه افزود: این مهلت تمدید نخواهد شد و تشکل‌هایی که در بازه مقرر برای تطبیق اساسنامه اقدام نکنند، امکان صدور نرخ‌نامه را نخواهند داشت و اقدامات قانونی لازم درباره ادامه فعالیت آن‌ها پیگیری می‌شود.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور همچنین تأکید کرد: مجموعه‌هایی که صرفاً مقدمات اولیه تأسیس را طی کرده‌اند، اما فاقد شماره ثبت و شناسه ملی هستند، شخصیت حقوقی ثبت‌شده ندارند و باید فرایند تأسیس تشکل جدید را مطابق ضوابط طی کنند. در تشکل‌هایی نیز که دوره فعالیت هیئت‌مدیره آن‌ها پایان یافته یا در آستانه اتمام است، برگزاری مجامع لازم برای تطبیق اساسنامه و تجدید انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد.

بازنگری در ساختار تشکل‌های گردشگری؛ گامی برای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت

حیدرعلی زاهدیان‌نژاد گفت: مجمع عمومی فوق‌العاده با محوریت اصلاح اساسنامه و انطباق آن با الگوی جدید ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و مجمع عمومی عادی نیز به انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره اختصاص داشت.

معاون گردشگری استان فارس با بیان اینکه بازنگری در اساسنامه تشکل‌های گردشگری بخشی از رویکرد جدید وزارتخانه برای تقویت نقش تشکل‌های تخصصی است، افزود: در اساسنامه جدید، برخی ضوابط مرتبط با فعالیت، ساختار و اختیارات تشکل‌ها بازتعریف شده است تا این مجموعه‌ها بتوانند در آینده نقش مؤثرتری در فرایندهای اجرایی و توسعه‌ای صنعت گردشگری ایفا کنند.

او تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این رویکرد، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای در اداره امور مرتبط با حوزه تخصصی خود است. در این چارچوب، تشکل‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را برای پذیرش مسئولیت‌ها و اختیارات بیشتر ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی در سطح وزارتخانه و حصول توافق، زمینه تفویض بخشی از وظایف فراهم شود.

زاهدیان‌نژاد با اشاره به آغاز فرایند اصلاح اساسنامه انجمن حرفه‌ای هتل‌های استان بیان کرد: سامان‌دهی ساختار تشکل‌ها و حرکت به‌سوی الگوی اساسنامه‌ای یکسان، از دیگر محورهای این تغییرات است. همچنین ضوابط مشخص‌تری برای فرایندهای انتخاباتی و تصدی مسئولیت‌های مدیریتی پیش‌بینی شده که رعایت آن‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر و انتظام‌بخشی به فعالیت تشکل‌ها کمک کند.

معاون گردشگری استان فارس ادامه داد: برگزاری هم‌زمان دو مجمع، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه تصویب اصلاحات اساسنامه‌ای، امکان تعیین تکلیف دوره فعالیت هیئت‌مدیره پیشین و انتخاب اعضای جدید را نیز فراهم کرد.

در پایان این مجمع، اعضای هیئت‌مدیره جدید انجمن حرفه‌ای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ های استان فارس انتخاب شدند.

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