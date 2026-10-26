رونمایی از تیزر فصل دوم سریال «روشنایی شب»

به گزارش میراث آریا، پخش فصل دوم «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی، امشب دوشنبه ۴ آبان از شبکه یک آغاز خواهد شد.

در فصل اول سریال روشنایی شب، سبحان و تیمش در دل پرونده‌های جاسوسی و خرابکارانه به شبکه‌ای رسیدند که ماجرا تازه از همان‌جا جدی‌تر شد... اکنون پرونده‌ها و اتفاقات تازه در ادامه‌ روایت این ماجرا باز خواهد شد.

در این سریال رویا نونهالی، پرویز فلاحی‌پور، خاطره اسدی، محسن غفاری، علیرام نورایی، ایرج نوذری، مجید مشیری، علی جلالی، سعید رضایی، عبدالحلیم تقلبی، تایا پسترتسووا، پروین ملکی، حسن ولیخانی، آرمیتا مرادی، مریم نیک‌رفتار، سایان کارگری، منصور نوری، بهنام عموخلیل، بشیر نیکزاد، حسین حبیبی، امیرعلی مشیری، حمید رضایی، حسین بخشی، نگار فلاحی‌پور، سماح قریشی، یگانه سبزه‌پرور، سعید فتحی، حسین داداشی‌پور، زهره حجازی‌مهر، فاطمه حاجوی و ... بازی می‌کنند.

سریال روشنایی شب روزهای زوج ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود. تکرار این اثر روز بعد ۰۱:۳۰ و ۱۵:۱۵ خواهد بود.

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