«دشمن خدا» به ۳۰۰ اجرا رسید/ ادامه تور ایرانگردی در پاییز

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «دشمن خدا» به کارگردانی مجید عراقی و عمادالدین رجبلو و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی، پس از پشت سر گذاشتن پنج دوره اجرا و عبور از مرز ۳۰۰ اجرا، از ۲۶ مهر تا ۶ آبان‌ماه در شیراز روی صحنه است.

این نمایش کمدی که پنجمین دور اجراهای خود را از خردادماه ۱۴۰۵ در عمارت هما در تهران آغاز کرد، پس از اجرا در شهرهای کرمان، ساری، گرگان و کردکوی، به مسیر خود در شهرهای مختلف ایران ادامه می‌دهد. این گروه نمایشی پس از پایان اجراهای شیراز، از ۲۳ آبان‌ماه در رشت میزبان مخاطبان خواهد بود.

تور ایرانگردی «دشمن خدا» در ادامه به شهرهای دیگر کشور نیز خواهد رسید. تبریز، یزد و اصفهان از دیگر مقاصد پیش‌بینی‌شده این گروه هستند که زمان اجرای نمایش در این شهرها متعاقباً اعلام خواهد شد.

نمایش «دشمن خدا» تاکنون در پنج دوره به صحنه رفته است. دور نخست اجراهای این نمایش در آبان‌ماه ۱۴۰۲، دور دوم در آذر و دی‌ماه همان سال و دور سوم در فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. چهارمین دور اجراها از شهریور تا بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ادامه داشت و پنجمین دور نیز از خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت.

علی غریب، مجید عراقی، همایون ظفرپور، سیده اسوه صادقی، علیرضا دست‌افکن، مهرسا فلاحیان و دلسا محمدی بازیگران اصلی نمایش «دشمن خدا» هستند. امیرمحمد درویش، پورنیک کاوش، نفس جافری و علی امین حسنی نیز به‌عنوان بازیگران مهمان در این اثر نمایشی حضور دارند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دشمن خدا» روایت دو جدال در دبستان و پادگان برای کشف یک حقیقت است؛ چه کسی دروغ می‌گوید؟

عوامل نمایش «دشمن خدا» عبارت‌اند از مشاور کارگردان: پوریا خوش‌بین، مجری طرح: سعید سیادت، مدیر تولید: محمدحسن درباغی‌فرد، مدیر برنامه‌ریز: ملیکا ملک‌محمدی، طراح نور: عمادالدین رجبلو، طراح لباس: مجید عراقی، طراح صحنه: سمیرا سرچاهی، طراحان گرافیک: محمد موحدنیا و پیمان طاهری‌پور، موسیقی: آنتونیو سانچز، مجری گریم: محمدمبین محمدی، ساخت تیزر: امین حسینی، مدیر تبلیغات: حسن خودنگاه، مدیر روابط عمومی: فاطمه شوقی، طراح تیزر: مجید عراقی، موسیقی تیزر: پورنیک کاوش، آرین دباغی، ساخت موشن: امین حسینی، عکاسان: آرین دباغی و صالح صاحب‌الداری، دستیاران کارگردان: محمدمبین محمدی، المیرا رادفر و محمدحسین میردار.

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