محمدحسین یزدانی، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تصویب آیین‌نامه گردشگری سلامت، این اقدام را گامی در جهت ارتقای سازوکارهای فعالیت در این حوزه دانست و اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پایه‌گذاران این آیین‌نامه بوده است و انتظار می‌رود اجرای آن به تسهیل فعالیت‌ها و فراهم شدن زمینه توسعه گردشگری سلامت در کشور کمک کند.

او با تفکیک میان کارکرد مقررات‌گذاری و فرایند جذب گردشگر افزود: هیچ آیین‌نامه‌ای به‌تنهایی موجب جذب گردشگر نمی‌شود، آیین‌نامه‌ها ابزارهای تنظیم‌گر داخلی هستند که باید موانع فعالیت را کاهش دهند و زمینه اجرای موثرتر برنامه‌ها را فراهم کنند. اگر این آیین‌نامه بتواند فرایندهای مرتبط با گردشگری سلامت را تسهیل و مسیر فعالیت حرفه‌ای در این حوزه را هموار کند، اقدامی ارزشمند خواهد بود.

ضرورت پیوند گردشگری سلامت با زنجیره رسمی صنعت گردشگری

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران با اشاره به حضور گردشگران سلامت در کشور، یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را نحوه ورود و بهره‌مندی آنان از خدمات دانست و بیان کرد: در حال حاضر، افرادی برای دریافت خدمات پزشکی به ایران سفر می‌کنند. مسئله مهم آن است که بخش قابل‌توجهی از این افراد از مسیر رسمی و در چارچوب زنجیره حرفه‌ای صنعت گردشگری وارد نمی‌شوند.

یزدانی ادامه داد: در مواردی، ارتباط گردشگران با مراکز درمانی به‌صورت مستقیم برقرار می‌شود و در موارد دیگر، افرادی که به زبان بیمار تسلط دارند یا آشنایی محدودی با آن پیدا کرده‌اند، در نقش مترجم یا واسطه، بیماران را به مراکز درمانی معرفی می‌کنند. در چنین شرایطی، بخشی از فرایند معرفی و هدایت گردشگر سلامت خارج از سازوکارهای حرفه‌ای و ساختار منسجم صنعت گردشگری شکل می‌گیرد.

او با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی این فرایند تصریح کرد: انتظار می‌رود آیین‌نامه، استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز فعالیت در حوزه سلامت، راهنمایان گردشگری آموزش‌دیده و باتجربه و مراکز اقامتی متناسب با نیازهای این گروه از مسافران را مورد توجه قرار دهد. گردشگری سلامت زمانی می‌تواند به توسعه پایدار این بخش کمک کند که گردشگر در چارچوب یک زنجیره مشخص و حرفه‌ای، از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شود.

گردشگری سلامت فراتر از دریافت خدمات درمانی است

یزدانی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف گردشگری سلامت گفت: صرف ورود یک فرد به ایران برای دریافت خدمات درمانی، به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری گردشگری سلامت در مفهوم حرفه‌ای آن نیست. در این حوزه باید میان دریافت خدمت درمانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های صنعت گردشگری تمایز قائل شد و مفهوم گردشگر پزشکی یا «مدیکال توریست» را در چارچوبی جامع‌تر مورد توجه قرار داد.

او افزود: گردشگری سلامت فقط به رابطه میان بیمار، پزشک و کادر درمان محدود نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌هایی از صنعت گردشگری نیز می‌توانند در پاسخ‌گویی به نیازهای این گروه از مسافران نقش‌آفرینی کنند. خدمات سفر، اقامت، راهنمایی و سایر خدمات مرتبط، بخشی از این زنجیره هستند و هماهنگی میان آن‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت تجربه گردشگر و تقویت سهم صنعت گردشگری از این بازار کمک کند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران با تاکید بر اهمیت عبور فعالیت‌ها از مسیرهای حرفه‌ای و ضابطه‌مند خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور، لازم است ظرفیت‌های گردشگری سلامت به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که علاوه بر ارائه خدمات درمانی، امکان مشارکت مؤثر فعالان صنعت گردشگری نیز فراهم شود. اگر این رویکرد در آیین‌نامه پیش‌بینی شده باشد، اجرای آن می‌تواند در توسعه این بخش از صنعت گردشگری مؤثر واقع شود.

ظرفیت گردشگری سلامت برای تقویت سفرهای منطقه‌ای به ایران

یزدانی در ادامه با اشاره به مزیت‌های گردشگری سلامت برای ایران اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از افرادی که برای دریافت خدمات سلامت به ایران سفر می‌کنند، از کشورهای همسایه هستند. نزدیکی جغرافیایی و امکان سفر زمینی برای بخشی از این گردشگران، می‌تواند در شرایط محدودیت پروازها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی، یک مزیت مهم برای ایران به شمار رود.

او افزود: امکان دسترسی زمینی برای برخی بازارهای همسایه می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای سفر با هدف دریافت خدمات درمانی فراهم کند. از این منظر، گردشگری سلامت در شرایط کنونی نیز ظرفیت‌هایی دارد که با برنامه‌ریزی و سامان‌دهی مناسب می‌توان از آن‌ها بهره گرفت.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران با اشاره به تفاوت انگیزه‌های سفر در گردشگری سلامت با سایر گونه‌های گردشگری بیان کرد: تصمیم‌گیری برای سفر با هدف درمان و حفظ سلامتی، ملاحظات خاص خود را دارد. افرادی که با این انگیزه سفر می‌کنند، معمولا بررسی‌های بیشتری درباره مقصد، خدمات درمانی و شرایط دریافت خدمات انجام می‌دهند و تصمیم آن‌ها لزوماً به اخبار و روایت‌های رسانه‌ای محدود نمی‌شود.

یزدانی در پایان تاکید کرد: همین تفاوت در انگیزه سفر می‌تواند فرصتی برای تقویت ورود گردشگران سلامت به ایران فراهم کند، با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم آن است که فعالیت‌ها از مسیر حرفه‌ای صنعت گردشگری هدایت شود و میان خدمات درمانی و سایر اجزای زنجیره سفر، هماهنگی و ارتباط موثری شکل بگیرد.

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