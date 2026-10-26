به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی توسعه بازار صنایع‌دستی با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرید اعتباری «اسنپ‌پی»، چهارم آبان ۱۴۰۵ با حضور فعالان، کارشناسان و سیاست‌گذاران این حوزه در سالن نوروز برگزار شد.

فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، در این نشست با تبیین راهبردهای توسعه بازار و ارتقای نظام بازرگانی صنایع‌دستی، بر ضرورت بازتعریف الگوی کنش اقتصادی هنرمندان تاکید کرد و گفت: تداوم فعالیت‌های تک‌نفره و پراکنده، ظرفیت رقابت‌پذیری صنایع‌دستی ایران را در بازارهای ملی و بین‌المللی محدود کرده است.

وی با تاکید بر لزوم حرکت از «فردمحوری» به «گروه‌محوری» تصریح کرد: سازمان‌یافتگی هنرمندان در قالب گروه‌ها و کنسرسیوم‌های تخصصی، پیش‌شرط ارائه خدمات متمرکز بازرگانی از سوی دولت است.

اوجانی افزود: تمرکز و انسجام نهادی، نه‌تنها قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان را در زنجیره ارزش افزایش می‌دهد، بلکه امکان حمایت هدفمند حاکمیتی، تسریع در رفع موانع گمرکی و اداری و تسهیل فرآیند صادرات را به‌صورت نظام‌مند فراهم می‌کند.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی، تعامل با شرکت‌های کارآفرین و فناور از جمله «اسنپ» را بخشی از راهبرد هوشمندسازی نظام توزیع و فروش دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن در حوزه‌های تامین مالی خرد، اعتبار خرید، فروش برخط و لجستیک توزیع، حلقه اتصال مغفول‌مانده میان تولید اصیل و بازار مصرف است.

وی خاطرنشان کرد: ورود شرکت‌های خلاق و پلتفرم‌های فناورانه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی، ضمن کاهش واسطه‌های غیرمولد و شفاف‌سازی نظام مبادله، دسترسی مستقیم و کم‌هزینه تولیدکنندگان به بازارهای هدف داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند و به خلق ارزش افزوده پایدار برای اقتصاد هویت‌بنیان منجر می‌شود.

اوجانی در بخش پایانی سخنان خود، با تبیین نقش حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده را اولویت سیاست‌گذارانه این حوزه دانست و تاکید کرد: تا زمانی که گلوگاه‌های نهادی و حقوقی مسیر بازرگانی مرتفع نشود، رونق اقتصادی هنرمندان به سطحی پایدار و رقابتی نخواهد رسید، از این رو بازنگری در مقررات، تسهیل‌گری نهادی و تضمین بستری امن و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی، رسالت اصلی حاکمیت است.

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