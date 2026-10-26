۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶

اوجانی در نشست توسعه بازار صنایع‌دستی با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرید اعتباری:

آینده بازار صنایع‌دستی در گروه‌محوری است، نه تک‌روی

آینده بازار صنایع‌دستی در گروه‌محوری است، نه تک‌روی

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، در نشست تخصصی توسعه بازار صنایع‌دستی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری «اسنپ‌پی»، گذار از فعالیت‌های انفرادی به سازمان‌یافتگی تخصصی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین فناورانه را شرط اصلی رونق بازرگانی، رفع موانع صادراتی و اتصال پایدار هنرمندان به بازارهای هدف دانست.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی توسعه بازار صنایع‌دستی با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرید اعتباری «اسنپ‌پی»، چهارم آبان ۱۴۰۵ با حضور فعالان، کارشناسان و سیاست‌گذاران این حوزه در سالن نوروز برگزار شد.

فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، در این نشست با تبیین راهبردهای توسعه بازار و ارتقای نظام بازرگانی صنایع‌دستی، بر ضرورت بازتعریف الگوی کنش اقتصادی هنرمندان تاکید کرد و گفت: تداوم فعالیت‌های تک‌نفره و پراکنده، ظرفیت رقابت‌پذیری صنایع‌دستی ایران را در بازارهای ملی و بین‌المللی محدود کرده است.

وی با تاکید بر لزوم حرکت از «فردمحوری» به «گروه‌محوری» تصریح کرد: سازمان‌یافتگی هنرمندان در قالب گروه‌ها و کنسرسیوم‌های تخصصی، پیش‌شرط ارائه خدمات متمرکز بازرگانی از سوی دولت است.

اوجانی افزود: تمرکز و انسجام نهادی، نه‌تنها قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان را در زنجیره ارزش افزایش می‌دهد، بلکه امکان حمایت هدفمند حاکمیتی، تسریع در رفع موانع گمرکی و اداری و تسهیل فرآیند صادرات را به‌صورت نظام‌مند فراهم می‌کند.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی، تعامل با شرکت‌های کارآفرین و فناور از جمله «اسنپ» را بخشی از راهبرد هوشمندسازی نظام توزیع و فروش دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن در حوزه‌های تامین مالی خرد، اعتبار خرید، فروش برخط و لجستیک توزیع، حلقه اتصال مغفول‌مانده میان تولید اصیل و بازار مصرف است.

وی خاطرنشان کرد: ورود شرکت‌های خلاق و پلتفرم‌های فناورانه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی، ضمن کاهش واسطه‌های غیرمولد و شفاف‌سازی نظام مبادله، دسترسی مستقیم و کم‌هزینه تولیدکنندگان به بازارهای هدف داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند و به خلق ارزش افزوده پایدار برای اقتصاد هویت‌بنیان منجر می‌شود.

اوجانی در بخش پایانی سخنان خود، با تبیین نقش حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی،  گردشگری و صنایع‌دستی اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده را اولویت سیاست‌گذارانه این حوزه دانست و تاکید کرد: تا زمانی که گلوگاه‌های نهادی و حقوقی مسیر بازرگانی مرتفع نشود، رونق اقتصادی هنرمندان به سطحی پایدار و رقابتی نخواهد رسید، از این رو بازنگری در مقررات، تسهیل‌گری نهادی و تضمین بستری امن و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی، رسالت اصلی حاکمیت است.

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کد خبر 1405080400283
افسانه عزیزی
دبیر مهدی نورعلی

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