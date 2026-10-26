به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی درگذشت خواهر محمد امیر، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمد امیر
نماینده محترم مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی
درگذشت خواهر گرامیتان موجب تاثر و اندوه شد.
ضمن ابراز همدردی با جنابعالی و خانواده محترم، این ضایعه را تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
سیدرضا صالحیامیری
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی»
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