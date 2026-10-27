حسین عسکری، نویسنده و البرپژوه در یادداشتی به بهانه درگذشت دکتر شهناز نجم‌آبادی مردم‌شناس و نتیجه شیخ‌ هادی نجم‌آبادی نوشت: یکی از بدی‌های جنگ این است که بی خبری ایجاد می‌کند و آدمیان خبر دیگری غیر از جنگ را نمی‌شنوند؛ اگر هم بشنوند جدی نمی‌گیرند و زود فراموش می‌کنند...

امروز پس از 6 ماه و اندی مطلع شدم بانو دکتر شهناز نجم آبادی پژوهشگر و مردم شناس سرشناس ایرانی در هشتاد سالگی در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ (همزمان با جنگ چهل روزه) در کشور آلمان درگذشته است. جست وجویی در اینترنت کردم، هیچ خبری نبود.

او را یک بار در آیین بزرگداشت پدرش شادروان استاد دکتر سیف الدین نجم آبادی دیدم. بانویی مهربان و مبادی آداب بود. در آن آیین فرهنگی که در روز جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ در مقبره جدش حاج شیخ هادی نجم آبادی در شهر تهران برگزار شد، نخستین شماره مجله دو زبانه فارسی - آلمانی «نامه هیدلبرگ» را از او هدیه گرفتم. مجله‌ای فاخر و تخصصی در حوزه ایران شناسی که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی به سردبیری پدر فاضلش در شهر هیدلبرگ آلمان منتشر می‌شد.

قرار شد در فرصتی مناسب، بیشتر درباره پدرش، خودش و بزرگان خاندان نجم آبادی گفت‌وگو کنیم. حیف که میسر نشد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ خورشیدی در صفحه ۱۱۱ کتاب «روستازادگان دانشمند»، این گونه بخشی از کارنامه علمی و فرهنگی شهناز بانو را روایت کرده ام:

دکتر شهناز نجم آبادی (متولد ۱۳۲۵ش) مردم شناس و استاد دانشگاه فرانکفورت و هیدلبرگ آلمان، فرزند دکتر سیف الدین نجم آبادی (م ۱۳۹۵ش) ایران پژوه و زبان شناس نامدار است.

دکتری رشته مردم شناسی اجتماعی را از دانشگاه هیدلبرگ دریافت کرد و پس از مدتی تدریس در دانشگاه زوریخ از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵ش پژوهشگر یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) در پاریس بود. در آن جا بیشتر به فعالیت‌های مربوط به اسکان انسان و محیط زیست نظارت می‌کرد.

از سال ۱۳۶۵ش در دانشکده مردم شناسی اجتماعی دانشگاه هیدلبرگ به تدریس پرداخت. او هم چنین سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های گوته، توبینگن و فرانکفورت آلمان را دارد.

مباحث مردم شناسی و تحولات فرهنگی در ایران معاصر از دغدغه‌های علمی دکتر نجم آبادی است. بر همین مبنا چندین پژوهش میدانی در لرستان، خراسان، جنوب ایران و سواحل خلیج فارس انجام داده است.

در سال ۱۳۸۲ش با همکاری «موسسه مردم شناسی تاریخی»، کنفرانس «دیدگاه‌های مردم شناختی در ایران: هزاره نوین و پس از آن» را برگزار کرد. این کنفرانس علمی سه روزه در دانشگاه یوهان ولفگانک گوته فرانکفورت با حضور گروهی از مردم شناسان متخصص در حوزه مطالعات ایران شناسی از ایران، اروپا و آمریکا برگزار شد. طی آن به پیشنهاد دکتر نجم آبادی، موسسه ای رسمی به نام «انجمن بین المللی مردم شناسی ایران» تشکیل شد. از سال ۱۳۸۷ش دکتر شهناز نجم آبادی به همراه دکتر امیلیا نرسیسیانس و دکتر نعمت الله فاضلی به سمت هیأت مدیره این انجمن انتخاب شده اند.

کتاب «نظریه پردازی مردم شناسی ایرانی» در سال ۲۰۱۱ میلادی به کوشش دکتر نجم آبادی منتشر شده است. این کتاب برای نخستین بار مجموعه‌ای از نوشته های مردم شناسان ایرانی و غیر ایرانی درباره دانش مردم شناسی ایران را دربر می‌گیرد.

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