به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم، در نشست مشترک با بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان؛ با تأکید بر تعامل و همکاری با این اداره‌کل اظهار کرد: توسعه گردشگری و حفظ هویت تاریخی قم را دنبال می‌کنیم.

شهردار کلانشهر قم بیان کرد: شهرداری قم با تمام ظرفیت در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و با گسترش تعامل و همکاری‌های مشترک، توسعه گردشگری و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهر قم را دنبال می‌کند.

عظیمی همچنین بر گسترش تعاملات دو مجموعه برای صیانت از هویت تاریخی قم، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و رونق گردشگری تأکید کرد.

او با اشاره به همکاری نزدیک شهرداری قم با اداره‌کل میراث‌فرهنگی افزود: شهرداری مرزی برای همکاری با این اداره‌کل قائل نیست. آقای احمدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، اهل قم نیستند؛ اما شاهد هستم که دغدغه ایشان برای هویت تاریخی و گردشگری این شهر از بسیاری از قمی‌ها بیش‌تر است.

شهردار کلانشهر قم گفت: هدف همه مدیران باید این باشد که اقدامات و برنامه‌های اجرایی آن‌ها به توسعه و پیشرفت شهر قم، شهر کریمه اهل ‌بیت(ع)، منجر شود و در شهرداری قم نهایت تعامل را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی داریم و باید این شهر را در شأن جایگاه تاریخی و فرهنگی آن توسعه دهیم.

تسریع در سامان‌دهی سرای ملاحسین و تبدیل آن به سرای سوغات

عظیمی با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی سرای ملاحسین گفت: تأکید داریم که این مجموعه به سرای سوغات تبدیل شود. اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته است و به مدیران شهری تأکید کرده‌ام که اقدام‌های مربوط به این طرح را با سرعت بیش‌تری دنبال کنند.

اختصاص زمین برای احداث موزه جدید قم

او با اشاره به همکاری شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای ساخت موزه جدید در قم بیان کرد: قم به موزه‌ای جدید نیاز دارد و اشیای تاریخی باید در معرض دید مردم قرار گیرند تا شهروندان بدانند در شهری زندگی می‌کنند که از تمدنی ۷‌هزار ساله برخوردار است.

شهردار کلانشهر قم خاطرنشان کرد: در همین راستا، زمینی را برای احداث موزه جدید در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار داده‌ایم تا زمینه ایجاد این مجموعه فرهنگی فراهم شود.

همکاری دو مجموعه در مدیریت اسکان زائران و مسافران

عظیمی همچنین با اشاره به تجربه همکاری شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی در کمیته اسکان ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب اضافه کرد: تعامل این دو مجموعه به نتایج خوبی منجر شد و در جریان این مراسم، ظرفیت‌های شهر قم برای اسکان مسافرانی که به این شهر آمده بودند، به کار گرفته شد.

او تأکید کرد: همکاری‌های شهرداری قم و اداره‌کل میراث‌فرهنگی در ادامه افزایش خواهد یافت و با جدیت بیش‌تری، حفظ میراث‌فرهنگی، رونق گردشگری و گسترش زمینه‌های همکاری مشترک را دنبال خواهیم کرد.

همچنین در این نشست، از علیرضا خاکی، مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه(س)، به‌ پاس اقدامات انجام‌شده در حوزه حراست از بافت تاریخی، بهسازی فضاهای تاریخی و فرهنگی و حرکت در مسیر پاسداشت میراث فرهنگی و ارزش‌های معماری و شهرسازی قم، تقدیر شد.

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